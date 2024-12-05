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陸配立委爭議 陸委會：近7成5民眾認為需放棄中國籍

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對陸配擔任公職「雙重國籍」爭議，陸委會副主委梁文傑5日公布一項民調結果稱，近7成5民眾認為陸配擔任立法委員等公職，需要放棄「中華人民共和國」國籍。記者陳宥菘／攝影
針對陸配擔任公職「雙重國籍」爭議，陸委會副主委梁文傑5日公布一項民調結果稱，近7成5民眾認為陸配擔任立法委員等公職，需要放棄「中華人民共和國」國籍。記者陳宥菘／攝影

民眾黨不分區立委有2年條款，名單第15名的李貞秀有可能成為首位陸配立委，但與陸委會因是否需放棄「雙重國籍」問題爭論不休。陸委會5日公布一項民調結果稱，近7成5民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，認為陸配擔任立法委員等公職，需要放棄「中華人民共和國」國籍。

陸委會副主委梁文傑5日在例行記者會上公布一份民調，指本次調查針對近期中共對台作為及兩岸交流等議題探詢民眾看法。與過往例行性民調相比，此次調查「配合時事議題」增加了對於陸配擔任公職是否應放棄「中華人民共和國」國籍的討論。

結果顯示，74.1%民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，74%認為陸配擔任立法委員等公職，需要放棄「中華人民共和國」國籍。

不過，要求陸配放棄「國籍」是否與現行「兩岸條例」有所衝突？梁文傑重申，兩岸條例只規定陸配拿到台灣身分證之後，經過十年可以參與選舉，但是國籍法有特別規定，當選之後就職必須放棄中華民國國籍以外的國籍，不能有雙重忠誠的問題。他進一步解釋，兩岸條例保障的是陸配有參選的權利，但如果選上要就職，就必須要放棄原來的另一個國籍。

只是，陸配該如何放棄「中華人民共和國」國籍恐有操作性困難。梁文傑坦言，因為過去並沒有類似的例子，所以「不能說一定可以放棄或一定不能」，要有人申請過才會知道。

他並提到，世界上有些國家不准放棄本國國籍，例如阿根廷等許多南美國家。因此，假設有一位阿根廷人士入籍台灣並選上公職、選上立委，他因為沒辦法放棄阿根廷的國籍，根據國籍法規定，就沒辦法就職。就職後一年內沒辦法放棄國籍，就必須解職。「根據現在法規，只能得到這樣的結論。」

兩岸條例 國籍 陸配

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