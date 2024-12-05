快訊

真相浮出？虛擬幣調查師座車被前後夾殺 還原陳梅慧遭奪命全經過

瓊瑤離世2天…告別式不設公祭和紀念活動 家屬發聲揭原因

賴總統過境關島與美議長強生通話 雙方對話內容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

地方政府異地執法層出不窮 北京出手糾正

中央社／ 台北5日電
北京出手要求整頓異地趨利性執法司法問題。（美聯社）
北京出手要求整頓異地趨利性執法司法問題。（美聯社）

部分中國地方政府為了解決財政匱乏問題，採取跨區趨利性執法，引發社會不滿，北京更出手要求整頓。中國最高人民檢察院今天表示，將著力監督、糾正違法查扣凍結財產，特別是異地趨利性執法司法問題。

第一財經報導，近期中國部分地方政府的司法機關違法違規異地逮捕民營企業家，查封、凍結企業和個人財產的趨利性執法情況頻頻發生。中國國家發展改革委員會主任鄭柵潔日前要求嚴格禁止異地執法、趨利性執法。

中國最高人民檢察院今天發布「關於全面深化檢察改革，進一步加強新時代檢察工作的意見」，其中強調要「防止和糾正利用刑事手段干預經濟糾紛」，著力監督糾正違法查扣、凍結財產，特別是異地趨利性執法的司法問題。這同時是今年最高檢「檢察護企」專項工作的一項重點。

這份意見強調，完善事前審查、事中監督、事後糾正等工作機制，依法加強對涉及人身權利的強制措施以及查封、扣押、凍結等強制措施的監督，同時也要求加強對涉案財物處置的法律監督。

報導引述北京市才良律師事務所名譽主任王才亮說，異地趨利性執法涉及對管轄權、行政處罰權的濫用，破壞營商環境的公平性。同時，趨利性執法的過程，常常伴隨著違規使用「指定居所監視居住」等強制措施，嚴重限制人身自由，損害企業家的合法權益。

王才亮認為，在經濟疲弱的壓力與地方財政吃緊的情形下，此類事件屢禁不止，不僅會打擊企業信心，還會對整體營商環境與社會秩序造成嚴重破壞，「應當依法處理，接受人民群眾監督」。

司法 財產

延伸閱讀

中日交流官方熱、民間冷 2國人民仍互相嫌惡

湯普森沒聘保鑣遇害 大企業可能配保安加強保護高管

影／曹興誠力挺「香港議會」與「自由香港宣言」

大陸申遺成功 「春節」列非物質文化遺產

相關新聞

打臉外媒因涉貪被查報導 大陸國防部長董軍今天上海現身

大陸國防部長董軍27日被外媒指出其因涉貪被查，該消息曾被大陸國防部發言人指為「純屬捏造」。根據解放軍報以及大陸國防部網站...

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

久未露面、日前才在台灣迎娶羅東許家第三代的前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜，5日一改先前姿態，高調在社群平台貼出長文談論...

日釋友好 傳將簡化中客簽證申請、送回16隻瀕危朱䴉

中日關係趨緩？日本歸還的16隻瀕危鳥類朱䴉昨運至北京動物園之際，有日媒報導稱，日本政府正討論簡化中國遊客申請簽證手續，以...

「與我價值觀對立」黎智英：愛中國人民不愛中國政府

香港壹傳媒創辦人黎智英與「蘋果日報」三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今踏入第102日審訊。黎智英在第10日出庭自辯時表示...

地方政府異地執法層出不窮 北京出手糾正

部分中國地方政府為了解決財政匱乏問題，採取跨區趨利性執法，引發社會不滿，北京更出手要求整頓。中國最高人民檢察院今天表示，...

綠：台灣宗教人士赴陸遭刁難 民眾須注意人身安全

民進黨中國部今天說，近期有台灣宗教人士赴中遭刁難，不只在入境時遭盤查，甚至因被「檢舉」遭逮捕關押，提醒民眾赴中須注意人身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。