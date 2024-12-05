快訊

真相浮出？虛擬幣調查師座車被前後夾殺 還原陳梅慧遭奪命全經過

瓊瑤離世2天…告別式不設公祭和紀念活動 家屬發聲揭原因

賴總統過境關島與美議長強生通話 雙方對話內容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中反制美對台軍售 陸外交部：美方執意「以武助獨」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）

大陸外交部5日發布《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，決定對美國13家軍工企業及6名企業高級管理人員採取反制措施。大陸外交部發言人林劍5日指出，美方執意「以武助獨」，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。

大陸外交部5日召開例行記者會的同時，在網站上公布對13家美國軍工企業和6名高級管理人員採取反制措施的決定，有記者詢問林劍是否有進一步評論。

林劍表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。美國近期多次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。

林劍強調，「台獨」與台海和平水火不容，美方執意「以武助獨」，動搖不了我們反對「台獨」，實現國家統一的堅定決心，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。

林劍最後表示，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，兌現美國領導人不支持「台獨」的承諾，立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

根據大陸外交部今天發布的反制措施決定，因美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。該決定於12月5日起施行。

台獨 外交部 美國

延伸閱讀

美對台軍售 陸再對美軍工企業及高層採取反制措施

美國教師全裸夜闖小學！教室藏大麻、性玩具 遭逮還毆打警察

中限制鎵鍺等出口 報復美科技禁令「明顯已放開手腳」

蘇利文示警：若跟解放軍開戰 美彈藥庫存很快會用光

相關新聞

打臉外媒因涉貪被查報導 大陸國防部長董軍今天上海現身

大陸國防部長董軍27日被外媒指出其因涉貪被查，該消息曾被大陸國防部發言人指為「純屬捏造」。根據解放軍報以及大陸國防部網站...

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

久未露面、日前才在台灣迎娶羅東許家第三代的前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜，5日一改先前姿態，高調在社群平台貼出長文談論...

日釋友好 傳將簡化中客簽證申請、送回16隻瀕危朱䴉

中日關係趨緩？日本歸還的16隻瀕危鳥類朱䴉昨運至北京動物園之際，有日媒報導稱，日本政府正討論簡化中國遊客申請簽證手續，以...

「與我價值觀對立」黎智英：愛中國人民不愛中國政府

香港壹傳媒創辦人黎智英與「蘋果日報」三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今踏入第102日審訊。黎智英在第10日出庭自辯時表示...

地方政府異地執法層出不窮 北京出手糾正

部分中國地方政府為了解決財政匱乏問題，採取跨區趨利性執法，引發社會不滿，北京更出手要求整頓。中國最高人民檢察院今天表示，...

綠：台灣宗教人士赴陸遭刁難 民眾須注意人身安全

民進黨中國部今天說，近期有台灣宗教人士赴中遭刁難，不只在入境時遭盤查，甚至因被「檢舉」遭逮捕關押，提醒民眾赴中須注意人身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。