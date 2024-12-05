美對台軍售 陸再對美軍工企業及高層採取反制措施

美國11月30日宣布兩筆總額約3.85億美元（新合台幣124.9億元）的對台軍售案，大陸外交部5日發布《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，決定對美國13家軍工企業及6名企業高級管理人員採取反制措施。

大陸外交部1日表示，美國對台軍售向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

大陸外交部5日發布的決定表示，美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。

一、對特勵達·布朗工程公司、BRINC無人機公司、急速飛行公司、紅色六方案公司、護盾人工智能公司、賽尼克斯公司、火風暴實驗室公司、奎托斯無人機系統公司、浩劫人工智能公司、尼羅斯科技公司、賽博勒克斯公司、多莫戰術通信公司、Group W公司等13家後附《反制清單》列明的企業，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，並禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

二、對芭芭拉·博爾戈諾維（雷神公司海軍力量戰略業務部總裁）、傑拉德·許貝爾（雷神公司海軍力量戰略業務部副總裁）、查爾斯·伍德伯恩（貝宜陸上和武器系統公司首席執行官）、理查德·克勞福德（聯合技術系統運營公司創始人、首席執行官）、貝絲·艾德勒（數據鏈路解決方案公司總裁）、布萊克·雷斯尼克（BRINC無人機公司創始人、首席執行官）等6名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員。

針對上述人員，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。