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美管制陸晶片 華春瑩連發三文斥責

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
華春瑩。（路透）
華春瑩。（路透）

美國政府12月3日向中國半導體業祭出3年內的第3波管制措施，晶片設備製造商北方華創等140間中企被列入出口黑名單。大陸外交部副部長、新聞司司長華春瑩為此於4日晚間在社交媒體X上連發三篇貼文，斥責美方的舉措。

華春瑩在第一篇貼文寫道，這又是美國的「公平競爭」，「就像邀請一位頂級網球選手參加美國公開賽決賽，卻試圖剝奪他或她的球拍和鞋子」。

第二篇貼文，華春瑩附上一張諷刺插畫，嘲諷美國政府在晶片領域「小院高牆」。貼文中寫道：「美國憑什麼認為自己有權剝奪中國或其他國家正當發展的權利？我們應該重溫習近平主席2017年達沃斯演講中的一句話，搞保護主義就像把自己關進黑漆漆的屋裡，看似躲過風吹雨打，但也隔絕陽光和空氣。」她續指，歷史已經反覆證明，開放帶來進步，而孤立導致落後。

第三篇貼文附有一段短片，影片內容為美國政客和議員們對中國的網路安全問題提出質疑，並要求對大陸晶片實施出口管制，接著影片中出現一句話「那些殺不死你的，讓你更強大」，隨後影片中出現大陸一系列科學技術成就。

華春瑩在這則貼文中強調，「沒有退路，成功就是唯一的出路」（With no fallback option, the only way ahead is to succeed）。

大陸外交部副部長、新聞司司長華春瑩針對美國管制大陸晶片，於4日晚間在社交媒體X上連發三篇貼文，斥責美方舉措。（圖／取自華春瑩社群平台X）
大陸外交部副部長、新聞司司長華春瑩針對美國管制大陸晶片，於4日晚間在社交媒體X上連發三篇貼文，斥責美方舉措。（圖／取自華春瑩社群平台X）

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