美管制陸晶片 華春瑩連發三文斥責

美國政府12月3日向中國半導體業祭出3年內的第3波管制措施,晶片設備製造商北方華創等140間中企被列入出口黑名單。大陸外交部副部長、新聞司司長華春瑩為此於4日晚間在社交媒體X上連發三篇貼文,斥責美方的舉措。

華春瑩在第一篇貼文寫道,這又是美國的「公平競爭」,「就像邀請一位頂級網球選手參加美國公開賽決賽,卻試圖剝奪他或她的球拍和鞋子」。

第二篇貼文,華春瑩附上一張諷刺插畫,嘲諷美國政府在晶片領域「小院高牆」。貼文中寫道:「美國憑什麼認為自己有權剝奪中國或其他國家正當發展的權利?我們應該重溫習近平主席2017年達沃斯演講中的一句話,搞保護主義就像把自己關進黑漆漆的屋裡,看似躲過風吹雨打,但也隔絕陽光和空氣。」她續指,歷史已經反覆證明,開放帶來進步,而孤立導致落後。

第三篇貼文附有一段短片,影片內容為美國政客和議員們對中國的網路安全問題提出質疑,並要求對大陸晶片實施出口管制,接著影片中出現一句話「那些殺不死你的,讓你更強大」,隨後影片中出現大陸一系列科學技術成就。