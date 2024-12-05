薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

久未露面、日前才在台灣迎娶羅東許家第三代的前中共政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜，5日一改先前姿態，高調在社群平台貼出長文談論政治，講述他父親的情況，並強調「薄習兩家不曾有過節」。

薄瓜瓜5日在社群平台X上貼文，先駁斥當年美媒說他開法拉利、以及他有鉅額資產的傳聞，爾後話鋒一轉，談到「父親的過失」。

他說，其父薄熙來過失三處。其一，他一向單純認為，只要埋頭苦幹，專注民生和經濟，就算是好領導。但也正因如此，他不善一對一的溝通，忽略了人之常情，讓人覺得他獨來獨往，甚至盛氣逼人，不和諧。中國人多地廣，發展需要穩定，穩定需要和諧，他溝通不夠。

其次他說，唱紅事與願違。「中國沒幾家比我們更痛恨文革。我爸爸當時喪母入獄，家破人亡；我姥姥當時看到我從798 畫廊買回來的有文革標語的包，都會頭暈。讓唱紅演變如此，他管理不當」。第三他則認為是打黑用人不當。

他並針對前重慶市副市長兼公安局長王立軍進行評論，說「本以為他鐵面無私，敢於跟黑勢力拼。一路提拔後，他卻權慾薰心，打黑成為黑打，濫用職權，目中無人」。他更指控王立軍知道谷開來火眼金睛，「便借著她身體虛弱，自稱懂法醫，成為她的健康總管，隨之持續給她下藥，令她長期臥床不起，足不出戶」，當薄熙來察覺後，開始疏遠王，「但為時已晚。王早開始布局，另有靠山，籌備把柄，安排海伍德來渝等一系列幕後操作，最後引發美使館一事」。

對於其母谷開來涉及的謀殺案，薄瓜瓜指出，「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」。

最後他強調「無政治野心」，指「薄習兩家不曾有過節，上輩過世，爺爺曾贈祭文『爐火純青…』。我父親從未妄想與其爭鋒，並早表態會全力助為。我父母入獄也與他無關，但不斷有人挑撥離間，還有那些不知情的人，自報奮勇，瞎揣摩上級心思」。

薄瓜瓜說，「以上簡略幾點，大家信不信隨意，以後再慢慢說」，「但憑我父母一生所受之屈，名聲掃地，又何足掛齒？我毛病雖多，但腰板是直的，不管我們相距多遠，他們照樣是我最崇拜，最親近的人」。