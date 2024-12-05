陸海警再赴釣魚台 日稱中國海警局船隻駛入日本領海

中國海警5日稱，依法驅離日非法進入釣魚台船隻；日方則稱，兩艘中國海警局船隻駛入釣魚台周邊的日本領海。

央視報導，中國海警5日稱，依法驅離日非法進入「我釣魚島領海」船隻。中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月5日，日本「瑞寶丸」號漁船非法進入釣魚台（陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島），中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

劉德軍表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警將持續在釣魚島領海內開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

日本共同社則在中國海景發布消息數小時後報導，5日清晨4點45分前後，2艘中國海警局船隻駛入釣魚台周邊的日本領海。日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，這是中國公務船自11月8日以來再次駛入釣魚台周邊領海，為今年第41天。

報導指出，2艘船均搭載了類似機關炮的裝置，跟隨日本漁船航行。日方巡邏船要求其駛離領海。此外，在領海外側的毗連區也發現另外2艘搭載類似機關炮裝置的中國船隻。這是連續17天在尖閣周邊發現中國公務船。

大約一個月前，中國海警發布，中國海警1303艦艇編隊8日在其釣魚台領海內巡航，為中國海警依法所進行的維權巡航活動；共同社同日發布，8日上午10點前後起，4艘中國海警局船隻相繼駛入釣魚台周邊的日本領海，約1個半小時後均駛離領海，進入外側的毗連區。