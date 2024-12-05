南韓駐陸大使離任儀式突取消 下任大使履新時間未明

駐中國大使鄭在浩的離任儀式原訂於於下月10日在使館舉行。受南韓總統尹錫悅發布和解除戒嚴餘波持續的影響，南韓駐中國大使館4日發布消息，決定取消訂於10日的駐中國大使鄭在浩離任儀式。

韓聯社報導，鄭在浩是尹錫悅政府的首任駐中國大使，原定於10日下午3時舉行離任儀式，結束2年零4個月的任期。據悉，候任大使、前總統秘書室室長金大棋近日獲得中國政府的同意。金大棋原計劃於下月底赴中國履新，但由於鄭在浩離任儀式被取消，其何時履新變得不透明。

外界原推測，隨著鄭在浩離任，新任南韓駐中國大使和中國駐韓大使即將上任。現任中國常駐聯合國副代表戴兵甫於11月中被提名為新任中國駐韓大使，南韓前總統室秘書室長金大棋則在10月中被任命為新任駐中國大使。

大陸外交部發言人林劍3日在例行記者會上回應記者關於韓國短暫實施緊急戒嚴一事，他表示，中方注意到有關情況。對於韓國內政，不予評論。中方已提醒在韓中國公民加強安全防範。希望韓方採取有效措施，切實保障中國公民和機構在韓安全。他也補充，中方在朝鮮半島問題上的立場沒有變化。

在南韓駐中國大使館的微信公眾號上，最近一則關於鄭在浩的動態，是他11月中前往廣東訪問，先後參與深圳韓國僑民代表舉行晚餐懇談會、三星電子深圳有限公司、廣州韓國學校，以及到黃埔軍官學校向韓國受訓學員的墓地獻花、參拜。