王毅推介海南自貿港：中國制度型開放的新前沿、經濟全球化的新引擎
據大陸外交部網站，昨12月4日，大陸外交部以「中國式現代化的地方實踐：海南自由貿易港新時代新使命新機會」為主題，在其外交部內藍廳舉辦海南自貿港全球推介活動，大陸外交部長王毅出席並致辭，海南省委書記馮飛、省長劉小明分別致詞及推介。王毅表示，海南自貿港已成為中國制度型開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎。百聞不如一見，歡迎大家實地走走看看。
這場推介會另有外交部副部長馬朝旭、部長助理劉彬，160多個國家的駐華使節及官員、國際組織駐華代表、中央部會及地方代表、企業及國際商協會代表、中外媒體代表等500餘人出席。
王毅表示，興建海南自貿港是習近平主席親自規劃、親自推動的新時代改革開放重大戰略舉措。 6年來，在黨中央領導下，海南背靠超大規模國內市場，對接國際高標準經貿規則，自貿港建設成型起勢，吸引越來越多的地區和全球企業前往投資興業，呈現出開放奮進的嶄新氣象。作為新時代中國改革開放的一張名片，海南自貿港已成為中國制度型開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎。百聞不如一見，歡迎大家實地走走看看。
王毅強調，面對百年變局加速演進，中國已成為動盪世界中的穩定力量、合作力量、進步力量。習近平主席指出，我們願以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇，推動和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。我們將貫徹落實中國共產黨二十屆三中全會精神，全面深化改革，堅定擴大開放，與世界各國共同建構人類命運共同體。
王毅表示，中國將堅持開放發展，大力推進高水準對外開放，積極營造市場化、法治化、國際化營商環境，大力推進高品質共建「一帶一路」，實踐落實全球發展倡議，不讓任何一個國家掉隊。中國將堅持創新發展，堅持科技成果造福人類理念，持續推動全球創新成果更多惠及全球南方，更好造福各國人民。
消息稱，中國將堅持綠色發展，承諾用歷史上最短時間實現從碳達峰到碳中和，打造了全球最完整的新能源產業鏈，堅定參與全球應對氣候變遷的努力，為全球增長培育「綠色引擎」 。中國將堅持包容發展，積極落實全球文明倡議，推動聯大設立文明對話國際日，張開臂膀歡迎更多外國朋友開啟中國之旅，深化理解與友誼。中國將堅持和平發展，堅持共同、全面、合作、永續的安全觀，積極落實全球安全倡議，為破解安全困境、促進全球穩定做出中國貢獻。選擇中國就是選擇機遇，擁抱中國就是擁抱未來！
馮飛表示，中共二十屆三中全會提出「加快建設海南自由貿易港」，海南正對標當今世界最高水平開放形態，建設更高水平開放型經濟新體制，展現中國持續擴大開放的信心決心，譜寫中國式現代化海南篇章。海南自貿港具備國際化、綠色化、法治化優勢，歡迎中外朋友到海南自貿港，共同感受中國改革開放的力道與溫度，共同分享合作共贏的機會與紅利。劉小明從開放水準、制度創新、產業體系、基礎建設等方面推介海南自貿港，歡迎中外各界人士前往旅遊觀光、洽談合作、共享發展。
瑞士駐華大使白瑞誼、新加坡駐華大使陳海泉、阿聯酋駐華大使哈馬迪先後致辭，高度評價中國式現代化進程特別是推動高品質發展、擴大高水準開放對維護全球自由貿易和促進世界經濟成長的重要意義，充分肯定海南自貿港建設實施進展及海南省對外交流合作成果，期待同海南省以自貿港建設為契機，持續密切友好往來、深化互利合作。
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