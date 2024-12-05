王毅推介海南自貿港：中國制度型開放的新前沿、經濟全球化的新引擎

據大陸外交部網站，昨12月4日，大陸外交部以「中國式現代化的地方實踐：海南自由貿易港新時代新使命新機會」為主題，在其外交部內藍廳舉辦海南自貿港全球推介活動，大陸外交部長王毅出席並致辭，海南省委書記馮飛、省長劉小明分別致詞及推介。王毅表示，海南自貿港已成為中國制度型開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎。百聞不如一見，歡迎大家實地走走看看。

這場推介會另有外交部副部長馬朝旭、部長助理劉彬，160多個國家的駐華使節及官員、國際組織駐華代表、中央部會及地方代表、企業及國際商協會代表、中外媒體代表等500餘人出席。

王毅表示，興建海南自貿港是習近平主席親自規劃、親自推動的新時代改革開放重大戰略舉措。 6年來，在黨中央領導下，海南背靠超大規模國內市場，對接國際高標準經貿規則，自貿港建設成型起勢，吸引越來越多的地區和全球企業前往投資興業，呈現出開放奮進的嶄新氣象。作為新時代中國改革開放的一張名片，海南自貿港已成為中國制度型開放的新前沿、地區互利合作的新熱土、推動經濟全球化的新引擎。百聞不如一見，歡迎大家實地走走看看。

王毅強調，面對百年變局加速演進，中國已成為動盪世界中的穩定力量、合作力量、進步力量。習近平主席指出，我們願以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇，推動和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。我們將貫徹落實中國共產黨二十屆三中全會精神，全面深化改革，堅定擴大開放，與世界各國共同建構人類命運共同體。

王毅表示，中國將堅持開放發展，大力推進高水準對外開放，積極營造市場化、法治化、國際化營商環境，大力推進高品質共建「一帶一路」，實踐落實全球發展倡議，不讓任何一個國家掉隊。中國將堅持創新發展，堅持科技成果造福人類理念，持續推動全球創新成果更多惠及全球南方，更好造福各國人民。

消息稱，中國將堅持綠色發展，承諾用歷史上最短時間實現從碳達峰到碳中和，打造了全球最完整的新能源產業鏈，堅定參與全球應對氣候變遷的努力，為全球增長培育「綠色引擎」 。中國將堅持包容發展，積極落實全球文明倡議，推動聯大設立文明對話國際日，張開臂膀歡迎更多外國朋友開啟中國之旅，深化理解與友誼。中國將堅持和平發展，堅持共同、全面、合作、永續的安全觀，積極落實全球安全倡議，為破解安全困境、促進全球穩定做出中國貢獻。選擇中國就是選擇機遇，擁抱中國就是擁抱未來！

馮飛表示，中共二十屆三中全會提出「加快建設海南自由貿易港」，海南正對標當今世界最高水平開放形態，建設更高水平開放型經濟新體制，展現中國持續擴大開放的信心決心，譜寫中國式現代化海南篇章。海南自貿港具備國際化、綠色化、法治化優勢，歡迎中外朋友到海南自貿港，共同感受中國改革開放的力道與溫度，共同分享合作共贏的機會與紅利。劉小明從開放水準、制度創新、產業體系、基礎建設等方面推介海南自貿港，歡迎中外各界人士前往旅遊觀光、洽談合作、共享發展。