擺脫韓越的爭奪 中國春節被教科文組織列非物質文化遺產申遺成功

據新華社，中國大陸申報的「春節－中國人慶祝傳統新年的社會實踐」12月4日在巴拉圭亞松森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。至此，中國共有44個項目列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊，總數居世界第一。

曾有幾個亞洲國家自稱春節源於他們。其中最著名的即是韓國，去年2023年韓國總統尹錫悅曾和夫人送給韓國人民「韓國農曆新年祝福」，在美國發行的遊戲《FIFA23》也把中國農曆新年叫作「韓國農曆新年」。美國的NGO亞洲協會網頁中也專門介紹「Seollal，,Korean Lunar New Year」的欄目，Seollal就是韓語中「朝鮮新年」的意思。

在亞洲協會的介紹中即稱，Seollal標誌著韓國農曆的第一天。慶祝活動通常持續三天，從前一天開始到後一天結束。傳統上，來自韓國各地的家庭聚集在最年長男性親戚的家中，向祖先和長者表示敬意。這個節日的核心內容是祭祖儀式，但還有其他活動，包括一起吃飯、玩遊戲和「Sebae」。

但韓國最重要的行動是，2022年的1月28日，韓國誠信女子大學教授徐坰德在臉書上宣稱，他將和大家一起開展一項活動，把中國春節的英文譯法改為「Lunar New Year（農曆新年）」。不久後，韓國市民團體－網路外交使節團（VANK）也跟進了。韓國官媒韓聯社在同年2月1日報導，VANK當天表示，該團體製作了介紹韓國春節和春節文化的海報。報導稱，此舉旨在應對亞洲各國的春節都被宣傳為「Chinese New Year(中國新年)」。

另外，越南也自稱越南才是春節的起源地。同樣在2022年，越南政府新聞網就在2022年的農曆大年初一即西曆2月1日，發布名為《越南農曆春節的起源與意義》的文章指，農曆春節起源於越南而非中國，並強調春節習俗是被「華夏人」引進並沿用至今。

文章提及春節起源時稱，「我們常誤會，農曆春節起源於中國」。其後又進一步介紹指，春節（Tết）原意為節（Tiết），越南文化為水稻農業文明，由於農耕需求而將一年時間分為24個節。而春節（Tiết Nguyên đán）則是越南最重要的一節。文章更表示，流傳於越南民間「粽子與厚糕」的故事，證明了越南居民「天圓形、地球正方形」觀念，以及農曆春節起源於越南，且早在中華三皇五帝時期前已有。

由於韓、越爭搶春節源頭，使得這次中國贏得聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產」，可能可以使韓、越的搶奪行動稍微收斂。有網友表示，韓國可能對此不高興，但他們忙於戒嚴內鬥，暫時無法做出回擊。

新華社報導稱，春節是內涵最為深厚、內容最為豐富、參與人數最多、影響最廣泛的中國傳統節慶。每逢春節前後，全世界華人都會圍繞著辭舊迎新、祈福納祥、團圓和諧的主題歡慶這一佳節。數千年來，春節不斷維繫和強化著個人、家庭和國家的情感紐帶，對中華文明的綿延趙續發揮了重要作用。隨著海外傳播範圍的日益擴大，春節已成為世界普遍接受、認同和欣賞的中華文化符號。