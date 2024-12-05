尼泊爾宣布與中國簽署一帶一路合作框架協議

本周二（12月3日），中國國家主席習近平、總理李強、人大委員長趙樂際等國家領導人分別在北京會見來訪的尼泊爾總理奧利。奧利今年7月宣誓就職。他從本周一開始對中國進行為期四天的訪問，打破了尼泊爾總理就職後首先訪問新德裡的慣例。

中國外交部12月3日發表"中華人民共和國和尼泊爾聯合聲明"，其中寫道，"雙方同意及時靈活落實兩國已簽署的協議、達成的共識，決定完成兩國共同實施的項目和活動。雙方同意加強兩國發展戰略對接，進一步推動高質量共建'一帶一路'合作走深走實。雙方表示願盡快簽署關於推動構建中尼跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡發展合作的諒解備忘錄和關於共同推進'一帶一路'建設的合作框架協議。雙方承諾在口岸、公路、鐵路、航空、電網、通信等方面加強互聯互通，幫助尼泊爾從'陸鎖國'轉變為'陸聯國'。"

據中國官媒報道，12月3日，中國與尼泊爾正式簽署一項重要經濟合作協議，標志著兩國在經濟、技術等多個領域合作的進一步深化。這次合作的主要文件包括《中尼經濟技術合作協定》《項目立項換文》以及《中尼發展合作規劃（2025-2029）》的諒解備忘錄。

2017年，尼泊爾和中國簽署了關於在"一帶一路"倡議下開展合作的諒解備忘錄。但由於未制定合作框架且沒有在尼泊爾獲得各政黨的共識，過去七年來，尼泊爾和中國沒有規劃或啟動任何項目。

中國外交部12月3日發表的中國與尼泊爾的聯合聲明指出，雙方將共同推動援尼阿尼哥公路保通項目四期、斜爾瓦-西米科特公路項目，落實好加德滿都內環路改造二期項目，歡迎簽署援尼多卡-察哈爾隧道工程可行性研究項目立項換文，同意推進沙拉公路修復改善項目沿線障礙物遷移及後續建設等等。

尼泊爾外交部12月4日在社交媒體X上宣布，"尼泊爾政府和中華人民共和國政府今天簽署了一帶一路合作框架"，但沒有透露細節。

債務問題已在奧利聯合政府內部引發爭論，奧利的主要支持者尼泊爾大會黨反對任何由貸款資助的項目。

中國曾向尼泊爾貸款2.16億美元，用於在尼泊爾第二大城市博卡拉（Pokhara）修建一座國際機場。該機場去年開始運營。中國將此視為一帶一路的一個成功標志。但是，由於印度拒絕大型客機經過其領空西飛，該機場面臨國際航班不足的問題。尼泊爾境內媒體今年8月報道稱，尼泊爾財政部"請求"中國將博克拉國際機場的2.16億美元的建設貸款轉為"贈款"。

（路透社等）

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