衝突再起 陸控菲船南海衝撞

中菲南海再傳衝突。針對菲律賓指控陸方騷擾在黃岩島例行巡邏的菲國船隻，大陸海警局四日反控，是菲方公務船無視警告，「大角度轉向倒車」蓄意衝撞大陸海警船。而這已是今年以來，大陸海警局至少第五度發布中菲船隻於南海發生碰撞事故。

四日一早，大陸海警局新聞發言人劉德軍發表談話稱，菲律賓海警船及公務船企圖侵闖「中國黃岩島領海」，並危險接近大陸海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控。

菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人塔里拉同日則指控，是大陸海警艦艇及共軍海軍艦艇對菲律賓海岸防衛隊進行多次侵略行動，陸方還發射水砲，還故意從右舷擦過菲律賓船隻。

劉德軍隨後於四日午間再度發文表示，是菲方派出海警船、公務船連同多艘漁船「侵闖」黃岩島，菲律賓公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞大陸海警船，嚴重威脅航行安全，是「挑釁者」、「肇事方」。他並正告菲方立即停止侵權挑釁和煽動炒作，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。

今年以來，大陸海警局已至少五度發布中菲船隻碰撞消息，和雙方在南海的對峙情況。自今年初起，大陸海警局就數次發文指稱，菲律賓侵擾仁愛礁、侵闖黃岩島，對「坐灘」仁愛礁軍艦運送物資，中方採跟監管控，管制、驅離措施等。

之後，中菲南海衝突又擴及鐵線礁、鱟藤礁等島礁。菲律賓政府上月初還發布菲律賓海域法和群島海道法，大陸隨即也發布關於黃岩島領海基線的聲明反制，並於日前向聯合國交存陸方關於黃岩島領海基線的聲明和相關海圖。