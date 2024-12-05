上海副市長率團參加 雙城論壇17日台北登場

台北、上海雙方昨日共同宣布今年雙城論壇將於十二月十七日舉辦，上海副市長華源、市台辦主任金梅等約百人來台出席，十六日先參訪台北大巨蛋等市政行程，雙方也會簽智慧醫療合作與小貓熊交流備忘錄，相關行程與名單前天皆已送陸委會核定。

二○一○年起，台北與上海每年輪流舉辦雙城論壇及互訪，迄今已簽署四十五項議題合作備忘錄。今年第十五屆是市長蔣萬安上任後首次在北市舉辦，華源等人十六日參與市政行程，十七日在晶華酒店辦論壇，當晚返回上海。

市府發言人殷瑋表示，北市府會依過往對等、尊嚴、善意和互惠原則，推動「雙城好、兩岸好」的願景，主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，三個分論壇規畫友善交通、河川治理及老建築、新視野。

市府官員說，陸方出席名單和參訪地點已送到陸委會，二項備忘錄「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」八月獲批准；正與遠雄公司研商參訪台北大巨蛋內部。

民眾黨議員黃瀞瑩質疑雙方去年簽三項ＭＯＵ，北市府後續卻無進度，希望市政可實質交流，而非流於形式。

「請問蔣萬安，對等何在？」民進黨議員顏若芳則質問，過去十五年來，每次上海辦，台北市長總會親自出席；輪到台北辦時，上海方卻派副市長，不如說是北市府的熱臉貼冷屁股。

國民黨議員詹為元表示，今年雙城論壇幾經波折仍如期舉辦，上海派出副市長層級，代表對方尊重北市提出至少副市長以上層級的要求，符合對等尊嚴原則。

殷瑋回應，論壇舉辦這麼多年，大多數都是依慣例由副市長帶團來台北。政治大學外交學系教授黃奎博認為，多年的慣例是上海副市長出席在台北舉行的雙城論壇，市長出席才是特例。