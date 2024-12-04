智利外長會王毅：支持中方加入CPTPP

大陸外交部長王毅4日在北京與來訪的智利外交部長范克拉韋倫舉行會談。王毅說，雙方應攜手捍衛多邊主義和自由貿易，共建開放、活力、強韌、和平的亞太命運共同體；范克拉韋倫表示，支持中方加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）和數位經濟夥伴關係協定（DEPA）。

據大陸外交部，王毅提到，過去三年，大陸國家主席習近平和智利總統柏瑞克三度會晤，共同擘畫了兩國全面戰略夥伴關係發展藍圖，引領雙方各領域合作取得可喜成果，中智關係進入最好時期。

王毅說，明年將迎來中智建交55周年和簽署自貿協定20周年，中方願和智方一道努力，落實好兩國元首共識，以高水平政治互信、高水平務實合作、高水平互聯互通，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。

王毅指出，中方願和智方保持高層交往，密切各層級交流，發揮自貿協定牽引作用，不斷提升雙邊經貿合作水平，拓展資訊通信、清潔能源等新興領域合作，助力各自現代化進程。雙方應進一步加強發展策略對接，將智利建構為中拉高品質共建「一帶一路」的典範。

他還說，中國和智利都是亞太地區重要國家，雙方應加強高水準國際協作，攜手捍衛多邊主義和自由貿易，共建開放、活力、強韌、和平的亞太命運共同體。中拉論壇已成為推進中拉整體合作、建構中拉命運共同體的主要平台，也為拉丁美洲一體化進程發揮了積極作用。中方願繼續與包括智利在內的拉美和加勒比海國家團結合作，落實三大全球倡議，推動中拉命運共同體建設走深走實。

據中方發布，范克拉韋倫表示，「智方堅定恪守一個中國原則，這是智利外交政策重要基石，不會有任何改變。」

他還說，智利以開放立國，願和中方共同維護自由貿易和開放經濟，反對保護主義和單邊主義，支持中方加入CPTPP和DEPA。智方願繼續積極支持並推動拉中論壇建設和拉中關係發展。

CPTPP成員國大會上周召開，但兩岸入會申請案均遭擱置，當時，大陸外交部發言人毛寧曾表示，大陸積極參與亞太區域合作與經濟整合，推動加入CPTPP進程，與各方就此保持接觸、溝通和磋商。