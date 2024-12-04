共軍邀非洲多國軍方座談 加強雙方多領域合作

為推進與非洲的軍事合作，中國海軍4日舉辦幾內亞灣安全形勢專題研討會，有喀麥隆、剛果、加彭、象牙海岸、奈及利亞等18個幾內亞灣地區國家的海上武裝力量領導人參加。共軍海軍司令胡中明表示，中國海軍願與幾內亞灣朋友一道，為促進幾內亞灣地區更加和平、更加安全、更加穩定、更加繁榮貢獻智慧和力量。

幾內亞灣位於非洲西岸。據中新社，幾內亞灣安全形勢專題研討會今年是第二屆舉辦，4日於上海開幕，有喀麥隆、剛果、加彭、象牙海岸、奈及利亞等18個幾內亞灣地區國家的海上武裝力量領導人及其駐陸武官代表參會。

會上，胡中明出席開幕式並作主旨發言。他提到，今年9月，大陸國家主席習近平和非洲國家領導人在中非合作論壇北京峰會上，共同推動將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，為中非全方位合作提供了引領，指明了方向。

胡中明說，近年來，中國海軍與包括幾內亞灣國家在內的非洲各國海上力量，在中非命運共同體和海洋命運共同體的指引下，持續加強策略溝通，持續深化務實合作，持續進行互幫互助，取得了一系列豐碩成果。

他表示，幾內亞灣安全穩定對於域內國家、整個非洲乃至世界各國都具有重要意義，需要我們攜手打造「友誼之灣」、「合作之灣」、「繁榮之灣」、「安全之灣」，拓展多層級交流、多方位聯合、多領域合作。

胡中明說，中國海軍願與幾內亞灣朋友一道，在新時代全天候中非命運共同體引領下，共謀安全之策、共商合作大計，為促進幾內亞灣地區更加和平、更加安全、更加穩定、更加繁榮貢獻智慧和力量。

中方報導還稱，這次專題研討會系中國海軍首次在線下舉辦，與會代表就幾內亞灣海上安全形勢與合作、海洋命運共同體視域下的海洋環境與區域安全、新時代全天候中非命運共同體與海上安全合作等議題進行討論。

今年9月，中非合作論壇北京峰會舉行時，習近平就中非軍事合作宣布，將提供10億元人民幣的軍事援助，為6,000名軍事人員和1,000名警察提供訓練，和邀請500名非洲青年軍官訪華，展開中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航等。

在此背景下，中國大陸與非洲國家「一帶一路」合作的軍事化也受到關注。智庫斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，2019年至2023年，有至少21個撒哈拉以南的非洲國家，接受來自中國的大規模武器交付；2017年，中國在東非的吉布地，建立首個海外軍事基地，位於亞丁灣西岸，用以扼守紅海到亞丁灣的通道；美國五角大廈報告曾列出，中國很可能繼續建設其他的海外設施，肯亞、塞席爾、坦尚尼亞、安哥拉都是潛在目的地。