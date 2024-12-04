香港航班機艙失竊案明顯增加 被盜財物總值約1728萬元

香港航班的機艙失竊案明顯增加，今年前十個月已有紀錄169宗，被盜財物總值大約432萬港元，香港政府未有在機艙內安裝閉路電視等安排。

港府保安局說，疫情後全面恢復通關，來往香港的航機上，機艙失竊案出現明顯增幅，超越疫情前水平。

香港保安局局長鄧炳強書面回覆議員質詢時提到，七成案件涉及由馬來西亞、泰國、印度及越南等東南亞國家抵港的短途航班，兩成就涉及杜拜、土耳其及杜哈三個中東地區出發的航線，被盜財物多為現金、首飾、手表及信用卡。今年前十個月有四名中國籍人士涉案被捕，當中一人正還押候審，一人保釋候查，另外兩人因證據不足或證人不願到香港出庭作供，已獲撤銷控罪。

鄧炳強稱，現時國際上並未有政策規範機艙內須設置閉路電視，或安排保安人員值勤，亦不是一般航空公司的普遍做法，基於個人私隱及人力資源等考量，香港政府暫時未有相關計畫和規定。香港警務處會加強宣傳，亦與機場社區緊密合作，提高防罪意識。