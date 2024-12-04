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擴大在西非軍事影響力 共軍廣邀幾內亞灣軍方到滬開會

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共海軍近日廣邀幾內亞灣各國海軍到上海開會，這是首度實體舉行。（圖／取自X）
中共海軍近日廣邀幾內亞灣各國海軍到上海開會，這是首度實體舉行。（圖／取自X）

中共持續擴大在西非地區的影響力，3日起一連四天，在上海舉行第二屆「幾內亞灣安全形勢專題研討會」，邀集19個非洲國家海上武裝力量派代表團參會，共議「幾內亞灣海上安全形勢與合作」。這也是這一機制首度實體舉行。共軍海軍司令員胡中明強調，「願與幾內亞灣朋友一道，為促進幾內亞灣地區更加和平、更加安全、更加穩定、更加繁榮貢獻智慧和力量」。

大陸國防部日前披露，3日至6日中共海軍將在上海舉辦第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會，包括喀麥隆、加蓬、奈及利亞等19個國家的海上武裝力量將派代表團參會。本次研討會以「幾內亞灣海上安全形勢與合作」為主題，兩個分議題則為「海洋命運共同體視域下的海洋環境與地區安全」、「新時代全天候中非命運共同體與海上安全合作」。

據新華社4日消息，這次參加的國家幾內亞灣地區喀麥隆、剛果（布）、加蓬、象牙海岸和奈及利亞等18個國家的海上武裝力量領導人及駐陸武官參會，官方沒有解釋從原先的19國到18國，有哪國退出，但提及正在中共海軍指揮學院受訓的多國海軍軍官受邀參加研討會。

而消息提到，中共海軍司令員胡中明海軍上將出席開幕式並作主旨發言，他表示，中共海軍代表團和艦艇編隊曾60餘次訪問非洲。近年來，中共海軍與包括幾內亞灣國家在內的非洲各國海上力量一起，在中非命運共同體和海洋命運共同體的指引下，堅持平等互利、以心相交、真實親誠，密切交流合作，持續加強戰略溝通，持續深化務實合作，持續開展互幫互助，取得了一系列豐碩成果。

胡中明強調，「幾內亞灣安全穩定對於域內國家、整個非洲乃至世界各國都具有重要意義，需要我們攜手打造『友誼之灣』、『合作之灣』、『繁榮之灣』、『安全之灣』」。他並指，中共海軍「願與幾內亞灣朋友一道，為促進幾內亞灣地區更加和平、更加安全、更加穩定、更加繁榮貢獻智慧和力量」。

公開資料顯示，首屆會議係於2022年5月24日在南京以視訊進行，具共軍少將軍銜的學者金一南當時向官媒央廣軍事分析指，幾內亞灣是全球三大海灣之一，且海盜猖獗、沿岸國家經濟不發達，「此次我們中國主導召開幾內亞灣安全形勢專題研討會，凸顯了中國在這個地區的影響力」。

而這次會議則是首度實體舉辦，且時間從一天拉長到四天。值得注意的是，上次會議有時任共軍海軍司令員董軍作主旨發言，此次是否有現任海軍司令員胡中明、甚至董軍本人出席，值得關注。官方強調，舉辦這次會議，「旨在深化中非友好合作，為共同應對海上安全威脅和挑戰，共同守護地區和平穩定作出新的更大貢獻」。

今年9月「中非合作論壇」北京峰會上，大陸國家主席習近平宣布，願同非方打造全球安全倡議合作示範區，向非方提供人民幣十億無償軍事援助，為非方培訓六千名軍隊人才和一千名警務人員，邀請五百名青年軍官訪陸，開展雙方軍隊聯演聯訓、聯合巡航等。隨後公布的「北京行動計畫」則提到，「繼續就維護亞丁灣、幾內亞灣、印度洋和索馬利亞海域航道安全開展合作」。

中共 幾內亞 海軍

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