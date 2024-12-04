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海基會業務報告秘書長代打 立委表態不接受

中央社／ 台北4日電
立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正（右）、海基會董事長吳豊山（中）列席報告業務概況，並備質詢。聯合報系記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正（右）、海基會董事長吳豊山（中）列席報告業務概況，並備質詢。聯合報系記者陳宥菘／攝影

立法院內政委員會今天邀請陸委會、海基會進行業務報告，海基會董事長吳豊山要求改由秘書長羅文嘉進行，獲得主席徐欣瑩同意；立委賴士葆則說，「我不接受」。

立法院內政委員會4日邀請大陸委員會（陸委會）主委邱垂正與海峽交流基金會（海基會）董事長吳豊山列席報告業務概況與備質詢。在邱垂正完成業務報告後，徐欣瑩邀請吳豊山進行業務報告。

吳豊山走上備詢台後表示，有兩個理由請求主席同意由秘書長羅文嘉做業務報告，第一個理由為，秘書長較早到任，經驗多了5個月；第二個理由是，根據海基會組織章程，內部事務由秘書長綜理，「我只管大原則」。

吳豊山強調，秘書長報告會讓大家更滿意，「點名我答詢，我遵辦」。

徐欣瑩一度有些為難。她說，按照慣例還有立法院各委員會，其實就任一至兩年的主管也是照著（紙本）唸，「你可以照著口頭報告唸一下，唸完就可以」。

吳豊山再次強調，羅文嘉做業務報告會讓大家更滿意，倘若有其他指教，在答詢時，一定會詳細地答覆。

徐欣瑩確認羅文嘉也有所準備後，這才同意改由羅文嘉進行海基會業務報告。

國民黨籍立委賴士葆質詢時，點名吳豊山上備詢台答詢。賴士葆說，外界對於新任董事長很有期待，吳豊山當過國大代表、監察委員，還是位媒體大老，什麼風浪沒有見過，「不過今天很遺憾，沒有辦法接受」。

賴士葆直言，洪申翰剛被任命勞動部長不到1個禮拜，今天也來立法院備詢；吳豊山接任董事長1個月，竟然說熟悉度不如羅文嘉，所以請羅文嘉代為進行業務報告，「主席太客氣了，主席接受，我不接受」、「你讓我失望」。

吳豊山重申，海基會組織章程規定內部事務由秘書長綜理，秘書長報告會讓大家更滿意，「我負責大的原則，我認為我沒有錯，小事我不管」、「來立法院是大事，內部業務則是秘書長的事情」。

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