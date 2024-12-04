增進中日人員往來 日本將放寬中國人入境簽證申請條件

就在11月最後一天的30日，中國政府重新開放了日本人赴中國旅遊短期可免簽證的措施。日本政府已經開始就放寬中國人訪問日本時所需的簽證發放條件展開調整，部分簽證申請手續將被簡化。中日兩國正在以經濟領域為中心推動關係改善，希望透過此舉增進人員往來。

日經中文網報導，日本外務省、法務省、警察廳等相關政府部門將很快展開討論，將確定包括審查簽證申請時所需提交的材料等新的應對措施。日本外相岩屋毅正考慮年內訪問中國，並做好此行與中國方面就簽證問題展開討論的準備。

中國政府於11月重啟了對日本人短期滯留簽證的免簽措施。基於簽證發放的「互惠原則」，中國方面也要求日本作出相應的調整。日本計劃重新啟動在新冠疫情擴大前，曾間歇性實施的針對中國的簽證放寬措施。

日本政府以中國的人口達到日本的10倍以上和存在超過簽證停留期限也不回國的「超期停留」問題等為理由，不打算實施互免簽證。還考慮到治安問題，將保留一定條件，避免入境日本的人數急劇增加。

目前，中國人向日本申請簽證時，如果以旅遊為目的，需要提供收入和存款餘額證明等多項材料。

中國的旅行社紛紛要求日方免除提交存款餘額證明，同時擴大可多次赴日的「多次往返簽證」的有效期和適用對象。也有意見希望前往沖繩等特定地區可以實施免簽。

日本政府對中國放寬簽證的措施，在新冠疫情擴大前的2019年1月曾對部分對象實施。當時對有一定訪日經歷的人免於提交證明，面向留學生還增加了可適用簡化申請手續的大學名單。

由於房地產不景氣導致內需不足，中國經濟低迷，希望透過擴大與日本的人員交流帶動經濟復甦。而對於日本來說，中國遊客也支撐著入境遊客消費。

中國最大的旅遊預訂網站攜程集團的調查顯示，從10月國慶節的中國人出境旅遊目的地來看，赴日本的最多。