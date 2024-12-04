快訊

86歲瓊瑤淡水家中輕生 秘書發現已無生命跡象

高雄男中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

聽新聞
0:00 / 0:00

無視警告、蓄意衝撞！中國海警：引發的一切後果由菲方承擔

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
菲律賓4日派菲海警9701艦等共四艦侵闖黃岩島。圖為今年8月31日，菲海警船9701號（前方）在仙賓礁潟湖內與中國海警船發生碰撞。 新華社
菲律賓4日派菲海警9701艦等共四艦侵闖黃岩島。圖為今年8月31日，菲海警船9701號（前方）在仙賓礁潟湖內與中國海警船發生碰撞。 新華社

中菲南海緊張局勢在緩和一陣子後再次升高，菲方4日指控中國海警船及軍艦以危險方式騷擾，包括噴射強力水柱及以大船蓄意擦撞。中國海警局新聞發言人劉德軍4日表示，菲方無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警3302艦，「由此引發的一切後果由菲方承擔」。

大陸央視報導，劉德軍指出，菲律賓4日派出海警船、公務船連同多艘漁船侵闖中國黃岩島領海，中國海警依法依規實施管控。

其間，菲3003號公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警3302艦，嚴重威脅中國海警艦船航行安全，是不折不扣的「挑釁者」、「肇事方」。

劉德軍提到，菲方打著捕魚護漁旗號、行侵權挑釁之實，事後顛倒黑白、倒打一耙，企圖誤導國際認知。「我們正告菲方立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。」

菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務船，4日企圖侵闖中國黃岩島領海，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控。

法新社報導，菲律賓表示，中國海警局4日在具爭議的黃岩島附近進行海上巡邏時，對一艘菲律賓政府船隻發射強力水柱並進行「擦撞」，在這之前北京則表示已對這艘船隻「實施管控」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）發表聲明說，中國船隻「發射強力水柱，對準導航天線」。中國船隻並在發動第二波水柱攻擊之前，「蓄意擦撞」這艘菲國船隻。

北京 菲律賓 黃岩島

延伸閱讀

菲方控是中方侵擾並水砲攻擊 陸海警：菲船蓄意衝撞是不折不扣挑釁者

菲四艦侵闖黃岩島「領海」並危險接近陸海警船 中方依規管控

俄羅斯潛艦現蹤南海與中國聯手？ 菲律賓：暫不能下定論

中國向聯合國交存黃岩島領海基線聲明和海圖

相關新聞

無視警告、蓄意衝撞！中國海警：引發的一切後果由菲方承擔

中菲南海緊張局勢在緩和一陣子後再次升高，菲方4日指控中國海警船及軍艦以危險方式騷擾，包括噴射強力水柱及以大船蓄意擦撞。中...

台灣3名一貫道信徒在陸被捕 海基會：發函對岸未獲回應

海基會秘書長羅文嘉4日在立院內政委員會備詢時透露，今年10月上旬，有三名台灣一貫道信徒在大陸廣東中山市被捕，海基會在接獲...

王毅：「台灣問題」涉兩國合作底線 重啟中日韓自貿區談判

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅4日表示，中日四個政治文件奠定了兩國關係的政治和法律基礎，不應模糊，不能倒退，更不容...

賴清德過境外交 陸官媒：意在「倚美謀獨」坐實台海和平破壞者

總統賴清德正出訪太平洋友邦。大陸官媒4日發表評論指出，近年來台灣當局領導人竄訪所謂邦交國，只是掛羊頭，過境美國才是真正想...

宋濤罕見會美智庫 籲美方反對台獨、支持兩岸交流合作

美國即將政黨輪替之際，作為知名智庫之一，美國外交政策全國委員會近日訪問北京，大陸國台辦主任宋濤3日與訪團會見時，表態希望...

解除禁團令？ 陸委會：持續評估及推動

立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，及審查114年度陸委會預算案，並備質詢。就未來工作方向，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。