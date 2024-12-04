無視警告、蓄意衝撞！中國海警：引發的一切後果由菲方承擔

中菲南海緊張局勢在緩和一陣子後再次升高，菲方4日指控中國海警船及軍艦以危險方式騷擾，包括噴射強力水柱及以大船蓄意擦撞。中國海警局新聞發言人劉德軍4日表示，菲方無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警3302艦，「由此引發的一切後果由菲方承擔」。

大陸央視報導，劉德軍指出，菲律賓4日派出海警船、公務船連同多艘漁船侵闖中國黃岩島領海，中國海警依法依規實施管控。

其間，菲3003號公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警3302艦，嚴重威脅中國海警艦船航行安全，是不折不扣的「挑釁者」、「肇事方」。

劉德軍提到，菲方打著捕魚護漁旗號、行侵權挑釁之實，事後顛倒黑白、倒打一耙，企圖誤導國際認知。「我們正告菲方立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。」

菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務船，4日企圖侵闖中國黃岩島領海，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控。

法新社報導，菲律賓表示，中國海警局4日在具爭議的黃岩島附近進行海上巡邏時，對一艘菲律賓政府船隻發射強力水柱並進行「擦撞」，在這之前北京則表示已對這艘船隻「實施管控」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）發表聲明說，中國船隻「發射強力水柱，對準導航天線」。中國船隻並在發動第二波水柱攻擊之前，「蓄意擦撞」這艘菲國船隻。