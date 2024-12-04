王毅：台灣問題涉兩國合作底線 重啟中日韓自貿區談判

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅4日表示，中日四個政治文件奠定了兩國關係的政治和法律基礎，不應模糊，不能倒退，更不容破壞。台灣問題關係兩國交往合作的底線和良知。只有重信守諾，中日關係的政治根基才能牢而不破。此外要拓展區域合作的發展勢頭，重啟中日韓自貿區談判，不斷提升亞洲經濟一體化水準。

王毅在第20屆「北京—東京論壇」發表視訊致辭時表示，中國始終將日本視為重要合作夥伴，希望日方客觀理性看待中國發展，與中方一道恪守「全面推進戰略互惠關係」這一正確定位，踐行「互為合作夥伴，互不構成威脅」的重要共識。

王毅指出，中日四個政治文件奠定了兩國關係的政治和法律基礎，不應模糊，不能倒退，更不容破壞。歷史、台灣等重大敏感問題關係兩國交往合作的底線和良知。

只有重信守諾，中日關係的政治根基才能牢而不破。明年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本又一次面臨歷史之問、道義之問、時代之問。希望並相信日本廣大有識之士能夠從過去所犯錯誤中汲取教訓和啟示，再度展現堅持和平發展的決心，再次感悟正確的為鄰之道。

王毅認為，中日經濟利益和產業鏈供應鏈已深度交融，雙方要珍視業已形成的共同利益和合作空間，共同維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通。

中方對持日本普通護照人員試行免簽政策，展示了中國人民的善意和開放，希望以此為契機，不斷拓展人文和地方交流。歡迎日本更多的民眾來華體驗一個蒸蒸日上的中國，一個日新月異的鄰國。

王毅提到，面對單邊主義抬頭和保護主義滋生，中日雙方要共同守護亞洲的團結合作，防止域外勢力挑動對立對抗；要拓展區域合作的發展勢頭，重啟中日韓自貿區談判，不斷提升亞洲經濟一體化水準；要宣導並踐行真正的多邊主義和開放的區域主義，為全球和平穩定與發展繁榮增添動能。

日本共同社報導，日本外相岩屋毅發表致辭時表示，許多國家希望中日兩國發展具有建設性的穩定關係，呼籲在廣泛領域加強對話。他認為，中國恢復對日本人短期入境免除簽證等，為兩國關係重新開始強有力地向前邁進。為進一步推進，他希望能盡早訪華。

「北京—東京論壇」是中日兩國重要的官民互動交流平臺，自2005年創立以來每年舉辦。本屆論壇的主題是「中日攜手推動重塑多邊框架下的國際和平秩序」，日本外相岩屋毅出席並致辭，日本前首相福田康夫發表主旨演講。

中國人民銀行前行長易綱等日中兩國的眾多前高官和專家出席。論壇將持續至5日。