菲方控是中方侵擾並水砲攻擊 陸海警：菲船蓄意衝撞是不折不扣挑釁者

據中國海警微博公眾號，中國海警局新聞發言人劉德軍就菲船隻故意衝撞中國海警船發表談話，劉德軍表示，今天菲律賓多艘船隻侵闖黃岩島領海，其中菲3003號公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警3302艦，是不折不扣挑釁者，但事後卻倒打一耙，誤導國際認知，其引發的一 後果由菲方承擔。

劉德軍上午8時30日許即指稱，12月4日，菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務船企圖侵闖中國黃岩島領海，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控。

但據菲律賓每日詢問報在10時40分發出的報導卻稱，週三上午，五艘中國船隻騷擾了在西菲律賓海（即南海）巴霍德馬辛洛克(Bajo de Masinloc，即黃岩島)進行例行海上巡邏的菲律賓船隻。報導稱，菲律賓海岸防衛隊西菲律賓海發言人傑伊．塔里拉准將表示，中國海警局5303、3302、3104號艦艇以及中國人民解放軍海軍500和571號艦艇對菲律賓海岸警衛隊（PCG）和菲律賓海岸警衛隊進行了多次侵略行動。

塔里拉在聲明中表示：「上午6 點30 分左右，中國3302 向菲律賓漁業局巴格布阿亞拿督號（ Datu Pagbuaya ），即編號3003公務船發射了水砲，直接瞄準了該船的導航天線，當時該船位於黃岩島以南約16海浬處。

他補充說，「在這次敵對行動之後，中國海警3302艦故意從右舷擦過巴格布阿亞拿督號。此後不久，早上6點55分，3302艦對同一艘船發動了第二次水砲攻擊。」

而中午劉德軍再發表談話，就此進一步說明，他表示，12月4日，菲律賓派出海警船、公務船連同多艘漁船侵闖中國黃岩島領海，中國海警依法依規執行管控。其間，菲3003號公務船無視中方多次嚴正警告，大角度轉向倒車，蓄意衝撞中國海警3302艦，嚴重威脅中國海警艦船航行安全，是不折不扣的「挑釁者」、「肇事方」。

他說，菲方打著捕魚護漁旗號、行侵權挑釁之實，事後顛倒黑白、倒打一耙，企圖誤導國際認知。我們正告菲方立即停止侵權挑釁和煽動炒作，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。