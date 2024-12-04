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海基會董座吳豊山首赴立院備詢 提2原因由羅文嘉代報告

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
對於吳豊山提出由羅文嘉代為業務報告，國民黨立委賴士葆質詢時，表示自己對此「很遺憾，沒有辦法接受」，並質疑到國會備詢應是「大事」，吳豊山指，賴曲解了他的意思。記者陳宥菘／攝影
對於吳豊山提出由羅文嘉代為業務報告，國民黨立委賴士葆質詢時，表示自己對此「很遺憾，沒有辦法接受」，並質疑到國會備詢應是「大事」，吳豊山指，賴曲解了他的意思。記者陳宥菘／攝影

立法院內政委員會今（4）日邀請海基會董事長吳豊山列席報告業務概況，並備質詢，這也是吳豊山自11月初接任海基會董座後，首次赴立院備詢，不過卻出現插曲。吳豊山登上備詢台後提出2個理由，請求本場會議主席、國民黨立委徐欣瑩同意由海基會秘書長羅文嘉代為業務報告。

吳豊山說，「第一個理由是，羅秘書長比我早五個月到任，我是幾個禮拜前到任。第二個理由，根據海基會組織章程，內部事務由秘書長綜理，我只管大原則。所以秘書長來報告，會比報告的讓大家更滿意。」

對此，徐欣瑩回覆：「因為按照慣例，還有立法院各委員會，即便是就任一兩年的主管，也是照著（書面業務報告）唸，你可以照著口頭報告唸一下就可以。」

吳豊山再次提出希望由羅文嘉代為報告業務。徐欣瑩則詢問，羅文嘉是否不會照業務報告念，會即席發揮？吳豊山則強調，若立委有其他指教，自己在質詢的時候一定會詳細回答。

徐欣瑩又問：「所以你堅持要秘書長？」吳豊山則說自己是「請求」。最終，徐欣瑩表示，為了節省時間，同意由羅文嘉代為報告。

對於吳豊山提出由羅文嘉代為業務報告，國民黨立委賴士葆質詢時，表示自己對此「很遺憾，沒有辦法接受」，並指洪申翰被任命為勞動部長不到一個禮拜，今天也到立院備詢。吳豊山回應，由於海基會內部事務由秘書長綜理，羅文嘉的報告會讓立委更滿意，自己負責大的原則，「我認為我沒有錯」。

賴士葆又問，「所以小事你（吳豊山）不管？」吳豊山回應，自己不管小事。賴再質疑，來國會備詢應是「大事」，怎麼會是小事？吳豊山指，賴曲解了意思，強調到國會是大事，而海基會內部業務是秘書長的事情。

海基會董事長吳豊山4日赴立院內政委員會備詢，他在登上備詢台後提出2個理由，請求本場會議主席、國民黨立委徐欣瑩同意由海基會秘書長羅文嘉代為業務報告。記者陳宥菘／攝影
海基會董事長吳豊山4日赴立院內政委員會備詢，他在登上備詢台後提出2個理由，請求本場會議主席、國民黨立委徐欣瑩同意由海基會秘書長羅文嘉代為業務報告。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正（右）、海基會董事長吳豊山（中）列席報告業務概況，並備質詢。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正（右）、海基會董事長吳豊山（中）列席報告業務概況，並備質詢。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今（4）日邀請海基會董事長吳豊山（圖）列席報告業務概況，並備質詢。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今（4）日邀請海基會董事長吳豊山（圖）列席報告業務概況，並備質詢。記者陳宥菘／攝影

徐欣瑩 海基會 羅文嘉

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