台灣3名一貫道信徒在陸被捕 海基會：發函對岸未獲回應

海基會秘書長羅文嘉4日在立院內政委員會備詢時透露，今年10月上旬，有三名台灣一貫道信徒在大陸廣東中山市被捕，海基會在接獲家屬陳情後隨即發函給大陸海協會，也透過「兩岸共打協議」等管道同步向對岸了解此案，但皆未獲得回覆。

民進黨立委張宏陸質詢時問及，10月在大陸廣東，有國人因為宗教「一貫道」被扣押？海基會、陸委會是否有掌握？羅文嘉表示，在10月10日前後，大陸公安突然進去大陸中山一處民宅逮捕屋內人士，其中有三位來自台灣的一貫道道親，年約70多歲，在屋內陪同當地人讀一貫道經書。

羅文嘉指出，家屬在10月下旬向海基會陳情尋求協助後，海基會隨即傳真給大陸海協會，但對岸並沒有回覆。海基會也透過兩岸過去簽訂的「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，會同主管機關法務部、警政署管道來了解此案例，但對岸也沒有具體回應。他表示，海基會後續也運用其他管道，持續探詢這三位國人的現況，但資訊都非常不透明。

羅文嘉表示，海基會和三位被扣押信徒的家屬在海基會有多次深入討論。目前海基會已提供大陸律師給當事人與家屬來進行協助。

張宏陸問，此類中共認定的「非法集會」會不會被判刑？羅文嘉說，根據大陸刑法第三百條，組織和利用會道門、邪教組織，或利用迷信破壞法律實施罪，最重可以判到無期徒刑，最輕也可以處理罰金，範圍非常大。

張宏陸指出，一貫道在台灣大概有兩百萬道親，如果大陸要對一貫道出手，台灣信徒去大陸旅遊時，因為每天要念經書，可能在機場就被盤查、被抓起來，要求政府要向台灣一貫道道親多加宣傳。

張宏陸也問及，目前兩岸的聯繫，對岸是「不讀不回」「已讀不回」還是「偶爾看心情回」？陸委會主委邱垂正表示，去年海基會給對岸3,179封信，對方「已讀不回但有處理」，我方基於避免誤解誤判，認為有價值的資訊還是會提供給對岸參考。他也表示，目前兩岸正落實的協議有26項，兩岸之間也有許多智庫、台商會傳遞有意義的資料，避免兩岸誤讀誤判。