許成鋼：統戰就是欺騙 或不認識將來就會被全部控制

美國史丹佛大學中國經濟與制度中心資深研究員許成鋼3日在參與講座時指出，共產極權制度有煽動力、有欺騙能力。而統一戰線用最直白的話來說就是騙人，使用欺騙、強迫、脅迫和甜頭等各種手段讓來達成目的。若不想要被騙，最重要的就是認識到其性質和目的是什麼，如果現在不能認識到，將來就更糟糕、將被完全控制。

許成鋼昨（3）日晚間在台大校史館主講「共產極權主義對全人類的巨大挑戰」，該場講座由台大出版中心主辦，中研院社會學研究所研究員兼所長陳志柔主持，內容取自許成鋼近期在台出版的新書《制度基因：中國制度與極權主義制度的起源》。

許成鋼首先介紹，為什麼共產極權制度令人擔心，從俄國建立第一個共產集權制，到共產集團統治全世界的三分之一的人口，只用了半個世紀的時間，之所以能在這麼短的時間內做到這件事情，是因為共產極權制度有煽動力、有欺騙能力，以及人們對它缺少基本認知。

許成鋼指出，當年馬克思、恩格斯大量使用基督教的語言，模擬基督教的方式進行宣傳，這對西方知識分子有很大的誘惑力，使得全世界展開共產主義的運動；而列寧作為馬克思主義的實現者，從建黨以來，不論是對自己的同志還是世界上任何人，從來都是欺騙，以最美好的欺騙戰略，成為實現世界革命的最基本戰略。

至於毛澤東、劉少奇和周恩來等中共高層領導，在40年代提出「新民主主義」，普遍騙了中國知識分子，吸引他們到中國共產黨，另一方面也欺騙美國，使美國不再支持國軍國府，同時當蘇聯支持共產黨，造成整個軍事力量發生轉變，奠定了中國共產黨武力奪取政權的基礎。

所謂的「欺騙」是否會有道德問題？許成鋼解釋，這實際上是俄羅斯的制度基因「秘密恐怖組織」，列寧所有具體內容都是從恐怖組織裡學到的，這使其非常有力量，面對有道德的人，就要專做反過來的事情，只要目的正確，什麼手段都可以用，這就是為什麼共產極權制度如此殘暴，因為其目的是要建成人類天堂、共產主義社會，建立天堂必須流血，任何阻礙道路的人都會成為成本，什麼手段都可以用。

對於台灣人來說，如何不被欺騙？到底什麼是欺騙？許成鋼說明，其實就是大家都已經熟悉的基本概念「統一戰線」。統一戰線來自共產國際，由列寧親自為中共設計的，也就是有中國共產黨以來就有統一戰線，做到現在成為最為熟練的手段，「統一戰線說穿了、用最直白的話說就是騙人」。

許成鋼指出。統一戰線帶有欺騙、強迫和脅迫的內容，以實力為基礎，使用各種手段做他想要你做的事情，也包括給很多甜頭，欺騙本來就是說好聽的話、做甜蜜的話，用小的甜蜜把人引進某條路，最後大家會發現路都被控制住了。這當中不一定要使用暴力，而是讓人把各條路都走死，逼著人往著某條路走。

許成鋼最後提醒，對於不想要被騙的人來說，最重要的就是認識到其性質和目的是什麼，要知道這是非常有害的，就像抽鴉片上癮後就戒不掉，「抽鴉片會致命，哪怕很痛苦也要戒鴉片，如何應對欺騙，欺騙當中有大量的甜頭引你上鉤，如果現在不能認識到，將來就更糟糕，將來被完全控制。」