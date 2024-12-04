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確定了！ 台北、上海城市論壇17日登場

聯合報／ 記者謝守真／江蘇即時報導
台北、上海雙方4日共同宣布，2024雙城論壇時間訂在12月17日，主論壇主題為主題為「智慧治理 永續未來」。圖/取自上觀新聞
台北、上海雙方4日共同宣布，2024雙城論壇時間訂在12月17日，主論壇主題為主題為「智慧治理 永續未來」。圖/取自上觀新聞

時間接近年底，惟雙城論壇時間此前遲遲未定，不過，新華社4日報導指，經上海與台北兩市有關方面商定，「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。

據上觀新聞報導，此次論壇以「智慧治理 永續未來」為主題，將透過交流研討，推動兩市在友善交通、河川治理、人文城市等方面的經驗分享和互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作。

報導並稱，兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。「上海台北城市論壇」由上海市與台北市輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台。兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今為止雙方已簽訂了45項交流合作備忘錄。

今日稍早之前，於上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日。而這次延至12月中旬才舉行，外界認為是一波三折，據指出，北市府的態度是兩岸緊張、更需交流，但不諱言，受兩岸大環境影響，上海方也「想得很多，相對謹慎」。

而陸委會主委邱垂正同日亦證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請，陸委會將依照相關規定，給予必要協助或是審查許可。至於上海訪團名單是否包含上海市長龔正，邱垂正則說，這要由台北市政府對外說明。

另，此前有上海消息人士曾向記者透露，上海市跟台北市雙方都謹慎協調論壇各項安排，「都希望今年能順利辦成」，可能將由上海市副市長華源來率團出席。

上海 北市府 邱垂正 雙城論壇

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