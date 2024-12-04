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解除禁團令？ 陸委會：持續評估及推動

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，及審查114年度陸委會預算案，並備質詢。針對是否解除禁團令？陸委會在業務報告中說，將考量陸方近年推出國安法及懲獨22條「意見」，威脅國人赴陸人身安全，持續評估及推動。 記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，及審查114年度陸委會預算案，並備質詢。針對是否解除禁團令？陸委會在業務報告中說，將考量陸方近年推出國安法及懲獨22條「意見」，威脅國人赴陸人身安全，持續評估及推動。 記者陳宥菘／攝影

立法院內政委員會今（4）日邀請陸委會主委邱垂正列席報告業務概況，及審查114年度陸委會預算案，並備質詢。就未來工作方向，陸委會業務報告指出，將滾動檢視兩岸交流規範及管理機制，循序、穩健地調整中國大陸人士入境措施，並強化人員往來安全管理。至於是否解除禁團令？陸委會稱，考量陸方近年推出國安法及懲獨22條「意見」，威脅國人赴陸人身安全，將持續評估及推動。

陸委會提交之業務報告，列出四項未來工作方向。 一、研判中共對台動向，維護台海和平及區域安全。陸委會指出，中共對台政策受中國大陸內外部情勢及美中關係發展等影響。將持續掌握美國總統大選後美中關係、區域及兩岸情勢變化，評估中共對台策略及動態，管控可能風險，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化自我防衛能力與經濟、社會韌性，與全球民主國家共同發揮嚇阻力量，維護台海和平及區域安全。

二、關注陸方對台經貿作為，強化兩岸經貿風險管理。陸委會表示，政府支持「不預設任何政治前提」的兩岸經貿交流，將持續關注中國大陸內外部經濟情勢及對台動態，加強兩岸經貿風險管理，審慎應對陸方對台經貿作為；並持續關懷台商需求，協助分散市場，強化供應鏈韌性、輔導產業轉型及多元布局，維護台灣經濟韌性安全及永續發展。

另有關立法院此前決議「在維護我方安全、增進兩岸和平發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」，陸委會表示，將考量陸方近年推出國安法及懲獨22條「意見」，威脅國人赴陸人身安全，政府將持續評估及推動。

三、持續推動陸生來台學習；關懷在台陸配及港澳人士生活。 陸委會指出，賴總統宣示，希望重啟大陸學位生來台就學， 教育部持續透過既有聯繫管道與陸方溝通，陸委會將配合教育部規劃，以利儘早恢復陸生來台就學，促進兩岸青年交流。另，陸委會持續訪視中國大陸配偶，並檢視其相關權益，適時研修法令。此外，亦持續關懷在台港澳人士，完善相關照顧及服務。

四、強化人員往來安全管理措施，營造兩岸健康有序交流環境。陸委會表示，賴總統強調「兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變」，陸委會將持續配合整體及兩岸情勢發展，「滾動檢視兩岸交流規範及管理機制，循序、穩健地調整中國大陸人士入境措施，並強化人員往來安全管理」，防範中共對台各領域統戰滲透，維護國家安全，並營造健康有序之兩岸交流環境。

陸委會並表示，呼籲陸方正視中華民國客觀存在的事實，認真理解我方傳達的善意，與台灣民選合法政府進行對話，務實理性處理兩岸關係，透過逐步堆疊善意，形成正向循環，為兩岸良性互動創造有利條件，並與我方共同承擔起維護區域安全及全球和平的國際責任。

經貿 陸委會

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