雙城論壇17日舉行 陸官媒未提及出席上海官員層級

陸委會主委邱垂正4日證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請。新華社4日發布，經上海與台北兩市有關方面商定，「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。通篇未提到出席論壇的上海官員層級。

報導指出，此次論壇以「智慧治理 永續未來」為主題，將通過交流研討，推動兩市在友善交通、河川治理、人文城市等方面的經驗分享和互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與臺北兩市各領域的交流與合作。

報導提到，兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。「上海台北城市論壇」由上海市與台北市輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台。兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今為止雙方已簽訂了45項交流合作備忘錄。