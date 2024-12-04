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賴清德過境外交 陸官媒：意在「倚美謀獨」坐實台海和平破壞者

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賴清德總統出訪太平洋友邦。大陸中央廣播電視總台台海之聲旗下新媒體平台「看台海」評論表示，真正目的是企圖「倚美謀獨」，也再度坐實是徹頭徹尾的「台海和平破壞者」。圖／總統府提供
賴清德總統出訪太平洋友邦。大陸中央廣播電視總台台海之聲旗下新媒體平台「看台海」評論表示，真正目的是企圖「倚美謀獨」，也再度坐實是徹頭徹尾的「台海和平破壞者」。圖／總統府提供

總統賴清德正出訪太平洋友邦。大陸官媒4日發表評論指出，近年來台灣當局領導人竄訪所謂邦交國，只是掛羊頭，過境美國才是真正想賣的狗肉。賴清德此次過境亦是如此，真正目的是企圖「倚美謀獨」，也再度坐實是徹頭徹尾的「台海和平破壞者」。

大陸中央廣播電視總台台海之聲旗下新媒體平台「看台海」評論表示，賴清德深知過境美國必然遭到大陸方面堅決反對、有力反制，只會加劇台海緊張局勢。因此，在行前就勾連外部勢力在國際上造勢，妄圖以所謂「慣例說」將此行正當化，掩蓋挑釁在先、破壞和平的惡劣本質。

評論強調，台灣是中國的台灣，台灣地區領導人以任何名義任何理由過境美國，都是對一個中國原則的嚴重挑戰。錯誤的所謂慣例不僅不是正當化的理由，還是錯上加錯、惡上加惡，一步步把台灣推向更加危險的境地。

評論認為，近日大陸高校師生訪問團赴台交流，大受民眾歡迎，也讓人們再度體認到要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。這充分表明，賴清德不僅代表不了主流民意，而且站到了民意的對立面。連日來，輿論和民眾怒斥其「倚美謀獨」只會「破壞和平」、「害台毀台」，即是例證。

評論表示，台獨與台海和平水火不容。搞台獨就沒有台海和平，台灣也不會有任何發展。賴清德越是搞政治操弄、進行謀獨挑釁，就越會不得人心，最終只會自取滅亡！

台海 美國 賴清德

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