快訊

瓶蓋太緊打不開怎麼辦？日警教學「最終手段」一根湯匙就能解決

陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

打詐儀表板上線！全台天天「被騙破億元」 遭詐損前5名縣市是它們

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇有譜了！ 陸委會：北市府已提出申請

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正4日證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請，陸委會將依照相關規定，給予必要協助或是審查許可。記者陳宥菘／攝影
陸委會主委邱垂正4日證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請，陸委會將依照相關規定，給予必要協助或是審查許可。記者陳宥菘／攝影

陸委會主委邱垂正4日證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請，陸委會將依照相關規定，給予必要協助或是審查許可。至於上海訪團名單是否包含上海市長龔正？邱垂正說，這要由台北市政府對外說明。

邱垂正4日受邀至立法院內政委員會列席報告業務概況及審查114年度陸委會預算案，並備質詢。他在會前接受媒體聯訪，作出上述表示。

今年雙城論壇舉辦一波三折，上周有消息傳出，雙城論壇擬於12月16至18日舉辦，主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光三個分論壇。

當時，陸委會副主委梁文傑在11月28日例行記者會上表示，台北市政府還沒就雙城論壇正式提出申請，並指通常需要兩周的時間審查，時間不能夠太倉促。

另外，有外媒報導，因應賴總統出訪我國友邦，中共最快本周末將舉行軍演。邱垂正表示，賴總統基於國家元首職務，出去鞏固邦誼拓展外交。對於這種外交工作，中共卻以軍武霸權來威脅台灣，這是全體國民都不認同的事情。

邱垂正說，中共對台軍演「只會讓兩岸關係漸行漸行，對兩岸未來的互動一點幫助都沒有」。他並呼籲國際社會要認真看待中共持續對台軍演威嚇。

邱垂正 陸委會 雙城論壇

延伸閱讀

民眾黨推陸配立委 邱垂正：不論承認與否 須放棄他國籍

綠委批劉德華媚共 作家諷：過去金馬嘉賓 變臉比翻書快

批劉德華媚共狠遭打臉 王定宇改口：他們國家的事 尊重

王定宇指劉德華媚共藝人 邱垂正：經查無傷害台灣言論

相關新聞

賴清德過境外交 陸官媒：意在「倚美謀獨」坐實台海和平破壞者

總統賴清德正出訪太平洋友邦。大陸官媒4日發表評論指出，近年來台灣當局領導人竄訪所謂邦交國，只是掛羊頭，過境美國才是真正想...

雙城論壇有譜了！ 陸委會：北市府已提出申請

陸委會主委邱垂正4日證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請，陸委會將依照相關規定，給予必要協助或是審查許可。至於上海...

宋濤罕見會美智庫 籲美方反對台獨、支持兩岸交流合作

美國即將政黨輪替之際，作為知名智庫之一，美國外交政策全國委員會近日訪問北京，大陸國台辦主任宋濤3日與訪團會見時，表態希望...

日本學者為董郁玉發聲：絕非間諜 中國應立即釋放

3名日本學者今天發布聲明，要求中國政府立即無罪釋放因涉間諜罪被判刑的前光明日報評論部副主任董郁玉。發起人之一的阿古智子表...

菲四艦侵闖黃岩島「領海」並危險接近陸海警船 中方依規管控

據中國海警局消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月4日，菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務...

重啟中日執政黨交流機制 自民黨及公明黨幹事長探討年底前訪陸

據日本共同社，日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁正在探討今年訪問中國，有意舉行2018年10月以後中斷的兩黨與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。