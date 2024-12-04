雙城論壇有譜了！ 陸委會：北市府已提出申請

陸委會主委邱垂正4日證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請，陸委會將依照相關規定，給予必要協助或是審查許可。至於上海訪團名單是否包含上海市長龔正？邱垂正說，這要由台北市政府對外說明。

邱垂正4日受邀至立法院內政委員會列席報告業務概況及審查114年度陸委會預算案，並備質詢。他在會前接受媒體聯訪，作出上述表示。

今年雙城論壇舉辦一波三折，上周有消息傳出，雙城論壇擬於12月16至18日舉辦，主題為「新脈動、新未來」，規畫友善交通、河川治理、文化觀光三個分論壇。

當時，陸委會副主委梁文傑在11月28日例行記者會上表示，台北市政府還沒就雙城論壇正式提出申請，並指通常需要兩周的時間審查，時間不能夠太倉促。

另外，有外媒報導，因應賴總統出訪我國友邦，中共最快本周末將舉行軍演。邱垂正表示，賴總統基於國家元首職務，出去鞏固邦誼拓展外交。對於這種外交工作，中共卻以軍武霸權來威脅台灣，這是全體國民都不認同的事情。

邱垂正說，中共對台軍演「只會讓兩岸關係漸行漸行，對兩岸未來的互動一點幫助都沒有」。他並呼籲國際社會要認真看待中共持續對台軍演威嚇。