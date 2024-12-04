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菲四艦侵闖黃岩島「領海」並危險接近陸海警船 中方依規管控

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
菲律賓今4日派菲海警9701艦等共四艦侵闖黃岩島。圖為今年8月31日，菲海警船9701號（前方）在仙賓礁潟湖內與中國海警船發生碰撞。 （新華社）
菲律賓今4日派菲海警9701艦等共四艦侵闖黃岩島。圖為今年8月31日，菲海警船9701號（前方）在仙賓礁潟湖內與中國海警船發生碰撞。 （新華社）

據中國海警局消息，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，12月4日，菲律賓海警9701、4409號船及3002、3003號公務船企圖侵闖中國黃岩島領海，並危險接近中國海警正常執法巡查船隻，中方依法依規對其實施管控。

這四艘菲律賓公務船中，菲海警9701艦就是今年4月即闖入仙賓礁潟湖內，以防止中方吹沙造島為由，長期滯留該水域的海警船。滯留期間並曾在8月底與中方海警船發生對峙、碰撞，最終在9月因失去補給，艦上人員生病等因素下，離開仙賓礁水域返回菲律賓，但這次又再次擔綱沖擊黃岩島。

菲海警船的行動可能與大陸將黃岩島的領海基線圖交存聯合國的行動有關，是對此一行動的反制作為。據大陸常駐聯合國代表團網站新聞稿，中國常駐聯合國副代表耿爽2日代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖。該《聲明》及海圖將在聯合國網站公布。

新聞稿稱，「黃岩島是中國固有領土。今年11月10日，中國政府根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公布黃岩島領海基線。這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。」

聯合國 菲律賓 黃岩島

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