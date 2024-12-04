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重啟中日執政黨交流機制 自民黨及公明黨幹事長探討年底前訪陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
自民黨幹事長森山裕與公明黨幹事長西田實仁探討年底前訪陸，圖為今年7月，大陸外長王毅以中共中央政治局委員身分在北京會見當時仍任自民黨總務會長的森山裕。 (新華社)
自民黨幹事長森山裕與公明黨幹事長西田實仁探討年底前訪陸，圖為今年7月，大陸外長王毅以中共中央政治局委員身分在北京會見當時仍任自民黨總務會長的森山裕。 (新華社)

日本共同社，日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁正在探討今年訪問中國，有意舉行2018年10月以後中斷的兩黨與中國共產黨的定期對話「日中執政黨交流機制」。

森山裕是在日本新任首相當選自民黨總裁並因此出任日本首相後，所任命的幹事長，是自民黨黨三役中最重要的職位，黨內地位僅次於總裁。而森山裕若與西田實仁聯袂訪陸，象徵中日關係進一步升溫。

報導稱，背景因素是能與中方高層溝通的執政黨議員減少了。自公兩黨希望透過重啟交流機制，恢復溝通管道。然而，由於淪為少數派執政黨，不得不面臨嚴峻的國會運營，日程協調有可能遇到困難。據相關人士透露，森山和西田11月下旬分別與來訪的中共中央對外聯絡部幹部舉行了會談，似乎也提及了重啟交流機制。森山和西田11月27日舉行會談，確認將為年內訪華推進最後階段的諮詢。

日中關係消息人士很重視執政黨交流機制，認為「這是與政府間交流不同的、消除誤解、確認真實想法的平台」。日中兩國首腦11月舉行會談，重啟交流機制有可能推動未來的對話進展。

在日中關係方面，在中方人脈廣泛的前自民黨幹事長二階俊博已經退出政界。日本外交消息人士強調：“為了開拓對話管道，政黨交流變得更加重要。”

報導稱，影響訪華實現的因素是臨時國會的走向。會期到21日結束，但根據朝野政黨圍繞法案的諮詢等，也可能難以安排訪華日程。森山2日在記者會上說：「盡可能想在12月實現。我將關注國會日程。」

日本 機制 自民黨

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