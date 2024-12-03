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大陸台盟舉行全會 稱為實現完全統一做新貢獻

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸台盟中央主席蘇輝。圖／新華社
大陸台盟中央主席蘇輝。圖／新華社

大陸推動對台統戰工作的黨派之一「台灣民主自治同盟」，3日在北京召開第十一屆中央委員會第三次全體會議。台盟中央主席蘇輝表示，2025年要為以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，實現祖國完全統一作出新貢獻。

據中新社，台盟中央三中全會3日在北京開幕，主要內容為深入學習貫徹中共二十屆三中全會精神，聽取並審議2024年工作報告。

對於2025年的工作，蘇輝說，全盟要以「參政履職聚力年」為全年工作主題，以服務進一步全面深化改革、推進「中國式現代化」大局為導向，以發揮鄉情親情優勢、助力深化兩岸融合發展為特色，高品質履行參政議政、民主監督和參與中國共產黨領導的政治協商職能，高水平融通自身建設和參政履職各領域工作。

她說，要圍繞更好服務強國建設、民族復興宏偉事業，凝心聚力推進擔當盡責展新貌，為以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興，實現祖國完全統一作出新貢獻。

據報導，會議有台盟中央副主席吳國華、鄭建閩、江利平、孔令智、符之冠及台盟中央委員出席，還有中共中央統戰部、審計署及台海出版社負責人列席。

台盟全稱「台灣民主自治同盟」，和簡稱民革的「中國國民黨革命委員會」，均是大陸除中共以外的八大民主黨派成員，兩黨和「中華全國台灣同胞聯誼會（大陸全國台聯）」，都是大陸推動對台統戰工作的重要黨派和組織。

1947年，台盟在香港成立，早期盟員多為過去台灣日治時期的台灣共產黨成員，目前總部在北京，現成員多來自居住在大陸的台二代、台三代。而台灣民主自治同盟中央委員會，簡稱台盟中央，是台盟代表大會選舉產生的中央領導機構。

中共 北京

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