尼泊爾總理訪陸 習近平稱深化一帶一路互聯互通合作

大陸國家主席習近平3日下午在北京會見來訪的尼泊爾總理奧利。習近平說，願與尼方持續深化務實合作，高品質共建「一帶一路」，加強口岸、交通、電網、通訊等互聯互通合作，幫助尼泊爾加快從「陸鎖國」轉向「陸聯國」。

奧利今年7月第三次出任尼泊爾總理後，進行首次外訪，選擇中國大陸而非印度，被認為是「打破傳統」，減少對印度的依賴，同時，兩國如何推動停滯多時的「一帶一路」合作，發展新框架受到關注。

據新華社，習近平表示，中方把中尼關係置於周邊外交的重要位置，願和尼方秉持建交初心，鞏固傳統友誼，推動中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係取得新的更大發展。

習近平強調，中方尊重尼泊爾選擇符合本國國情的發展道路，支持尼泊爾維護國家獨立、主權和領土完整，願和尼方不斷鞏固戰略互信，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。

就兩國合作，習近平說，中尼跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設正逐步從設想變為現實。願與尼方持續深化務實合作，高品質共建「一帶一路」，加強口岸、交通、電網、通訊等互聯互通合作，幫助尼泊爾加快從「陸鎖國」轉向「陸聯國」，繼續在力所能及範圍內支持尼泊爾經濟社會發展，鼓勵中國企業赴尼泊爾投資興業。

習近平還表示，支持尼泊爾在華宣布2025年為「尼泊爾旅遊年」，歡迎尼泊爾朋友來華經商、旅遊、留學。中國也願和尼方加強在聯合國等多邊協調配合，維護廣大發展中國家共同利益。

據中方發布，奧利表示，感謝中方雪中送炭，為尼泊爾提供各種寶貴支持，幫助尼泊爾從「陸鎖國」變成「陸聯國」，尼方願繼續積極參與共建「一帶一路」，歡迎更多中國企業赴尼投資，深化各領域務實合作。

奧利還說，「西藏和台灣都是中國領土不可分割的一部分，尼方堅定不移恪守一個中國原則，不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華活動，損害中國利益，反對任何外國干涉中國內政。」

據中方發布，雙方還發表了兩國的聯合聲明。