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會見美外交智庫 王毅：反對美國在過渡期對台軍售

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部長王毅（右）在北京會見美國外交政策全國委員會會長兼執行長艾利歐特一行人。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅（右）在北京會見美國外交政策全國委員會會長兼執行長艾利歐特一行人。圖／取自大陸外交部網站

美國政權交接之際，大陸外交部長王毅3日在北京會見美國外交政策全國委員會會長兼執行長艾利奧特一行人。王毅表示，下一步中美關係走向取決於美方的選擇，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，他也要求美方嚴守底線紅線不越界，「台灣問題是中國內政」，美方應當恪守「一個中國」的承諾。

美國外交政策全國委員會簡稱NCAFP，設立於1974年，成員包括美國前駐外使節及學界、商界、公關界領袖，是關切美國外交政策問題的重要智庫之一。

據大陸外交部，王毅3日在北京會見艾利奧特一行人。王毅表示，不管美國國內發生什麼變化，中方始終根據相互尊重、和平共處、合作共贏三原則改善和發展中美關係。

他並提到，中美元首利馬會晤中，大陸國家主席習近平進一步提出了中美關係的7點經驗和啟示，這既是對中國對美政策的權威詮釋，也是對未來中美關係的期許。

王毅指出，下一步中美關係走向取決於美方的選擇，也有待雙方的努力，希望美方和中方相向而行。

王毅就中美關係提出五點：一是穩定中美關係不動搖；二是確保戰略認知不走偏；三是堅持溝通對話不掉線；四是嚴守底線紅線不越界；五是推動人文交流不倒退。其中，有兩點的內容涉及台灣問題。

據大陸外交部，王毅說，中方反對美方在過渡期再次對台軍售和擴大非法單邊制裁，敦促美方多做有利於穩定兩國關係的事情，表示中國的發展是不可阻擋的必然趨勢，中國無意挑戰或取代美國，美國也不要陷入「競贏」中國的迷思。

王毅還說，對話可能無法解決所有問題，但有助於增進了解，避免誤判，並推進合作。「台灣問題是中國內政，中國必須堅定維護國家主權和領土完整。美方應當恪守一個中國的承諾，​​尊重中國人民選擇的發展道路和正當發展權。」

王毅說，中國將繼續為兩國人員往來提供支持便利，並歡迎更多美國各界人士來華訪問交流。

據中方發布，美方人員表示，在美國政府換屆之際，期待雙方保持有效溝通，繼續展開戰略對話，加強人文交流，穩定美中關係，這對兩國和世界都至關重要。

王毅 美中關係 美國 習近平

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