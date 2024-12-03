快訊

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

聽新聞
0:00 / 0:00

央廣董事長接策進會董事長 賴秀如：加強推動台港交流

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
財團法人台港經濟文化合作策進會3日下午召開第五屆董事、監察人第八次聯席會議，補選現任中央廣播電台董事長賴秀如擔任策進會董事長。圖／取自策進會官網
財團法人台港經濟文化合作策進會3日下午召開第五屆董事、監察人第八次聯席會議，補選現任中央廣播電台董事長賴秀如擔任策進會董事長。圖／取自策進會官網

作為台港互動的半官方機構，財團法人台港經濟文化合作策進會3日下午召開第五屆董事、監察人第八次聯席會議，補選現任中央廣播電台董事長賴秀如擔任策進會董事長。賴秀如說，將全力加強推動台港經濟與文化交流，精進與完善在台港人的關懷服務，營造台港友好互助的氛圍，讓移台港人都能夠安居樂業。

賴政府520上任後，原來兼任策進會董事長的前陸委會副主委詹志宏也在7月底卸任，在副董事長王震緯代理董事長一職逾4個月後，策進會3日下午舉行董事長補選。根據策進會新聞稿，會中一致推選央廣董事長賴秀如擔任策進會董事長。  

賴秀如致詞時表示，策進會的交流與服務工作對台港關係的穩定和諧至為重要，策進會將繼續積極配合政府政策，全力加強推動台港經濟與文化交流，精進與完善在台港人的關懷服務，營造台港友好互助的氛圍，讓移台港人都能夠安居樂業。  

賴秀如指出，自己長期在新聞界服務，從未間斷對香港的關注，目前亦在央廣推動製播粵語節目，促進台港相互瞭解，協助在台港人融入台灣社會。她認為，策進會董事長職務不單是責任與挑戰，更是延續和深化過去對港交流服務工作的機會。她並向王震緯代理期間的付出表示感謝，期待與策進會團隊一同努力，讓台港關係持續正向發展。

根據策進會官網簡介，賴秀如是哈佛大學國際事務中心訪問研究員、台灣師範大學社教系新聞組學士，其曾長年擔任記者，並曾任央廣總台長，中央社總編輯，小英教育基金會「想想論壇」主編，駐英國代表處文化組長，青平台基金會執行長，文化臺灣基金會Taiwan NOW台日文化交流專案顧問，文化臺灣基金會董事。現職為央廣董事長。

根據新聞稿，此次會議另決議聘任陸委會副主委沈有忠、數位發展部次長葉寧擔任策進會董事，為策進會的會務推動，注入新的動能。目前，陸委會分管港澳蒙藏事務的副主委李麗珍亦為策進會董事。

根據官網介紹，策進會乃由政府所積極主導籌設之法人組織，與港方成立之「港台經濟文化合作協進會」，共同做為促進台港間經貿及文化的交流，推動及整合相關合作事宜，進而加強提升官方間互動的平台。

陸委會

延伸閱讀

推動閩台經濟融合 兩岸經濟文化交流會議3日北京登場

回應民眾赴陸港澳安全疑慮 陸委會建置專線開放諮詢

高雄城市盃龍舟錦標賽 台港50隊勁旅比拚競技

陸委會稱參訪團經「精挑細選」 馬辦：不要害怕被比較

相關新聞

央廣董事長接策進會董事長 賴秀如：加強推動台港交流

作為台港互動的半官方機構，財團法人台港經濟文化合作策進會3日下午召開第五屆董事、監察人第八次聯席會議，補選現任中央廣播電...

推動閩台經濟融合 兩岸經濟文化交流會議3日北京登場

中共中央台辦、大陸發改委與48個中央和國家機關有關部門、福建省3日在北京召開促進兩岸經濟文化交流合作部際協調機制工作會議...

打破慣例…尼泊爾總理出訪首站選陸 外媒分析「降低歷史依賴」

尼泊爾總理奧利(Khadga Prasad Sharma Oli)2日啟程前往中國進行他的首次雙邊訪問，打破過往該國領導...

北京：中方對福島核處理水採樣 已運抵大陸檢測

中國外交部發言人林劍今天證實，中國專家前往日本福島近海取樣採集的海水樣本，日前已運抵中國，正由中國國內專業研究機搆進行「...

海基會醫療小三通 今年已協處近30位在陸國人返台治療

近兩年隨著疫情解封，國人恢復前往大陸觀光，在旅遊期間突然重病或重傷等緊急案例也隨之增加。在未參加大陸醫療保險情況下，在大...

曾喊「為美國打仗」香港國安案續審 黎智英發聲了

香港壹傳媒創辦人黎智英今天繼續為其涉及的國安案自辯，他在庭上否認美國是其「主子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。