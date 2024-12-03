央廣董事長接策進會董事長 賴秀如：加強推動台港交流

作為台港互動的半官方機構，財團法人台港經濟文化合作策進會3日下午召開第五屆董事、監察人第八次聯席會議，補選現任中央廣播電台董事長賴秀如擔任策進會董事長。賴秀如說，將全力加強推動台港經濟與文化交流，精進與完善在台港人的關懷服務，營造台港友好互助的氛圍，讓移台港人都能夠安居樂業。

賴政府520上任後，原來兼任策進會董事長的前陸委會副主委詹志宏也在7月底卸任，在副董事長王震緯代理董事長一職逾4個月後，策進會3日下午舉行董事長補選。根據策進會新聞稿，會中一致推選央廣董事長賴秀如擔任策進會董事長。

賴秀如致詞時表示，策進會的交流與服務工作對台港關係的穩定和諧至為重要，策進會將繼續積極配合政府政策，全力加強推動台港經濟與文化交流，精進與完善在台港人的關懷服務，營造台港友好互助的氛圍，讓移台港人都能夠安居樂業。

賴秀如指出，自己長期在新聞界服務，從未間斷對香港的關注，目前亦在央廣推動製播粵語節目，促進台港相互瞭解，協助在台港人融入台灣社會。她認為，策進會董事長職務不單是責任與挑戰，更是延續和深化過去對港交流服務工作的機會。她並向王震緯代理期間的付出表示感謝，期待與策進會團隊一同努力，讓台港關係持續正向發展。

根據策進會官網簡介，賴秀如是哈佛大學國際事務中心訪問研究員、台灣師範大學社教系新聞組學士，其曾長年擔任記者，並曾任央廣總台長，中央社總編輯，小英教育基金會「想想論壇」主編，駐英國代表處文化組長，青平台基金會執行長，文化臺灣基金會Taiwan NOW台日文化交流專案顧問，文化臺灣基金會董事。現職為央廣董事長。

根據新聞稿，此次會議另決議聘任陸委會副主委沈有忠、數位發展部次長葉寧擔任策進會董事，為策進會的會務推動，注入新的動能。目前，陸委會分管港澳蒙藏事務的副主委李麗珍亦為策進會董事。

根據官網介紹，策進會乃由政府所積極主導籌設之法人組織，與港方成立之「港台經濟文化合作協進會」，共同做為促進台港間經貿及文化的交流，推動及整合相關合作事宜，進而加強提升官方間互動的平台。