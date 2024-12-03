賴總統首次出訪 返台後中共將再度軍演？陸外交部發聲了

外界推測，賴清德總統結束對太平洋島國的「訪問」返台之後，中方有可能會在台灣周邊舉行軍演，對此，大陸外交部發言人林劍3日在例行記者會上回應表示：「正密切關注事態發展」。

林劍說，「我在這裡要強調的是，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，正密切關注事態發展。」

此前賴清德總統1日過境美國夏威夷引起大陸官方反彈，大陸外交部發聲明稱中方對美方安排賴總統「過境」嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。大陸國台辦則針對賴總統過境美國夏威夷表示堅決反對台美官方往來；也堅決反對台灣地區領導人「過境」美國等兩個「堅決反對」。

俄羅斯衛星通訊社此前報導，俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所副所長、政治學博士亞歷山大．洛馬諾夫表示，賴清德此行有區別的是，台島周邊局勢空前高度緊張。一方面中美關係惡化，與此同時賴清德一些言論在北京引起厭惡，「因此，北京方面非常警惕地看待他的此行。」因此不排除中國大陸在台島近旁舉行軍事演習以回應美國對台獨的鼓動。

事實上，賴清德總統出發前，國安體系官員就向外媒表示，中共可能在總統出訪期間，繼先前的利劍2024A、B演習後，再度發動利劍2024C。但截至目前為止，台海周邊的共軍活動，並未出現任何異常。

我國防部表示，國軍利用聯合情監偵手段，都能全程嚴密掌控共軍行動，並將中共歷次對台威脅態樣，列入相關預警徵候。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，去程過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，預計12月6日晚間返抵國門。