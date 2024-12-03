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海基會醫療小三通 今年已協處近30位在陸國人返台治療

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會與金門紅十字會長期合作的醫療小三通管道，今年以來已協助近30位在陸國人返台治療。圖／海基會提供
海基會與金門紅十字會長期合作的醫療小三通管道，今年以來已協助近30位在陸國人返台治療。圖／海基會提供

近兩年隨著疫情解封，國人恢復前往大陸觀光，在旅遊期間突然重病或重傷等緊急案例也隨之增加。在未參加大陸醫療保險情況下，在大陸就醫要面對高昂醫療費用，申請醫療專機的費用更動輒數百萬元，對大部分民眾來說難以負擔。為此，海基會依循與金門紅十字會長期合作的醫療小三通管道，今年以來已協助近30位國人返台治療，案件數為近年之最。

當在大陸台商、台人，或是赴陸旅遊的台灣民眾遭遇重大傷害或疾病時，在沒有參加大陸醫保情況下，恐須面對高昂醫療費用，且類此案件，患者往往無法行走，亦無法借助輪椅行動，必須躺臥，無法搭乘一般民航客機返台。若選擇申請醫療專機，高達數百萬的費用，多數家庭亦難以負擔。因此，透過海基會協處，經「小三通」抵金門，再循離島醫療後送機制返台，成為經濟、可行的替代方案之一。

協處赴陸國人的人身安全急難事件，是海基會的業務之一。海基會在接獲這類求助事項後，會先請當事人及家屬向醫生確認患者狀況是否穩定，足以承受舟車移動，若符合該項要件，則協助家屬與金門縣紅十字會建立聯繫管道，補助金門縣紅十字會派遣志工前往廈門，協助患者搭乘小三通船班返回金門。一般而言，後續經評估後，可再循離島醫療後送機制，協助病患後送回台繼續治療。

根據海基會2023年11月初的新聞稿，「近20年來，海基會已攜手金門縣紅十字會協助逾百名國人返台就醫」，但據了解，光是今年以來，海基會和相關團體合作，已協助將近30位國人循小三通途徑返台接受妥善治療，案件數為近年之最，平均每月2至3件，且交通費幾乎都是海基會買單。海基會也曾購入方便上船的加長型折疊式擔架致贈金門紅十字會，以為兩岸急難救助案件提供更好服務。

而為加強對經小三通往來兩岸的民眾的服務，海基會今年7月20日正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」。據了解，11月底一名66歲大陸男子隨團到金門旅遊時不幸猝死，事件發生後，金門縣政府、陸委會及海基會與紅十字會都迅速介入協助，海基會派駐金門的專員蔡承棧也到場安撫家屬情緒，並協助解決「親屬關係公證書」等文件處理，方便家屬進行後續遺體領回、火化等手續。

小三通 海基會 紅十字會 金門

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