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推動閩台經濟融合 兩岸經濟文化交流會議3日北京登場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸近年大力推動閩台融合發展。圖為閩台青年藝陣表演傳承研習營此前在福州上下杭景區開幕，電音三太子和福州孩兒弟同場表演。圖／中新社
中國大陸近年大力推動閩台融合發展。圖為閩台青年藝陣表演傳承研習營此前在福州上下杭景區開幕，電音三太子和福州孩兒弟同場表演。圖／中新社

中共中央台辦、大陸發改委與48個中央和國家機關有關部門、福建省3日在北京召開促進兩岸經濟文化交流合作部際協調機制工作會議。大陸發改委會中表達支持福建探索兩岸融合新路徑。

新華社報導，該會議研究討論福建省提請中央和國家機關有關部門支持的政策（事項），部署下一步重點工作，進一步推動《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》落實落細。

大陸國台辦主任宋濤引述習近平10月在福建考察言論，強調「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」、「建設好兩岸融合發展示範區」，為探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區進一步明確目標、指明方向。

宋濤指出，要全面貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央決策部署，「推動兩岸融合發展示範區建設取得高質量成果，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進祖國統一大業。」

大陸發改委副主任趙辰昕表示，要推動閩台經濟融合，促進科技、文化等領域合作，在重大項目、重大政策、重大改革和重點平台等多方面發力，推進閩台產業融合、重點區域率先突破，優化閩台融合市場環境。支持福建省探索海峽兩岸融合發展新路徑，推動建設兩岸融合發展示範區各項政策落實落細，不斷取得新成效。

福建省委副書記羅東川，省委常委、常務副省長王永禮表示，要全面貫徹落實《意見》，積極主動作為，進一步擴大對台先行示範效應、促進閩台經貿深度融合、深化閩台社會人文交流，「努力打造兩岸社會融合、經貿融合、情感融合示範樣板，構建全域融合發展新格局，服務祖國統一大業。」

福建省政府曾在2023年推出「22條」以加速建設兩岸融合示範區，並定下目標，到2025年「兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果」。

國台辦 宋濤 福建 習近平

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