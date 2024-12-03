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菲將在南沙鱟藤礁開闢新「戰場」？ 陸揚言加大管控力度

聯合報／ 大陸中心／即時報導
《環球時報》表示，從參與現場執法的中國海警船隻獲取的圖片顯示，菲方漁船呈現「編隊化」特徵。圖／取自《環球時報》
《環球時報》表示，從參與現場執法的中國海警船隻獲取的圖片顯示，菲方漁船呈現「編隊化」特徵。圖／取自《環球時報》

中國大陸與菲律賓近日在南沙群島鱟藤礁附近海域出現新的緊張對峙局面，《環球時報》指稱，從參與現場執法的中國海警獲取的現場執法圖片顯示，菲方所謂「漁民」組織的這次行動並不簡單，菲方漁船呈「編隊化」特徵，並展現出菲國漁船試圖在鱟藤礁海域長時間滯留的意圖。

菲媒援引菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉的話稱，11月28日，菲律賓海岸警衛隊收到一艘返回菲巴拉望島的漁船拍攝的視頻（影片）和照片，「這些視頻和照片拍到了中方直升機在羅祖爾礁（即「鱟藤礁」）騷擾菲律賓漁船的場景。」

菲國媒體稱，針對這一情況，菲律賓海岸警衛隊已部署菲海警9702號和4411號船前往相關海域，「以確保菲律賓漁民自由捕魚的安全。」

《環球時報》則指出，從參與現場執法的中國海警船隻獲取的圖片顯示，菲方漁船呈現「編隊化」的特徵，且菲漁船編隊「母船」上攜帶有大量疑似裝有淡水以及燃油的桶形裝置。

「在本次事件中，菲律賓違反中國管轄管制，派遣船隻侵闖鱟藤礁等處島礁灘沙及其附近海域，並非法滯留。這顯然不是日常漁業行為，而是為了滿足菲律賓政府政治操弄之目的。」大陸自然資源部海洋發展戰略研究所研究員陳曦笛表示。

報導稱，鱟藤礁位於南海禮樂灘和安塘灘的南端，其所在的禮樂灘盆地是石油富集區，因此戰略位置非常重要。今年4月，菲律賓就曾組織多艘船隻在鱟藤礁鄰近海域活動。

陳曦笛認為，中國在南海相關島礁灘沙及其附近海域已具備相當充分的管控能力。在此背景下，菲律賓妄圖通過指令船隻船員侵闖或刻意「擺拍」等任何手段擴大其實質存在沒有現實可能性。

中國現代國際關係研究院海洋問題專家楊霄指出，如果菲方試圖在鱟藤礁或其他南海島礁開闢新的「戰場」，都將遭到中方嚴厲且不斷強化的反制，迫使中方加大對相關地區的管控力度，中方反制能力足夠強大，反制力度只增不減，菲方不可能占得絲毫便宜。

中國海警局新聞發言人劉德軍2日表示，近日，菲律賓多艘船隻不顧中國海警勸阻和警告，打著捕魚的旗號，赴中國南沙群島鱟藤礁海域非法聚集，並攜帶媒體記者擺拍炒作。

劉德軍說，中國海警對菲方船隻依法依規採取必要管控措施。他並警告菲方立即停止侵權挑釁，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

環球時報指稱，菲漁船編隊「母船」上攜帶有大量疑似裝有淡水以及燃油的桶形裝置。圖／取自《環球時報》
環球時報指稱，菲漁船編隊「母船」上攜帶有大量疑似裝有淡水以及燃油的桶形裝置。圖／取自《環球時報》

南海 菲律賓

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