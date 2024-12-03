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俄對中國家具配件加徵55%關稅 網友：比川普還狠

中央社／ 北京3日電

俄羅斯家具和木材加工企業協會（AMDPR）日前表示，12月1日起，俄羅斯海關對中國進口的家具滑軌配件，從零關稅直接加徵到55.65%，近日在中國網路引起熱議，除被指為「背後捅 刀」，有人更直指俄羅斯對中國簡直比川普還狠。

綜合觀察者網、網易等中國網媒及平台資訊，AMDPR官網是在11月28日作出這項宣布。內容並提到，此舉將對中俄家具貿易乃至整個俄羅斯家具市場，產生深遠影響。

AMDPR表示，俄羅斯從中國進口的家具配件中，90%是透過海參崴（Vladivostok，中國稱符拉迪沃斯托克）海關輸入。而海參崴海關12月1日起採用新的貨品分類方法，將帶有圓形或旋轉特徵的家具配件都歸類為「軸承」，導致家具滑軌配件的進口稅率，將從0激增至55.65%。

AMDPR預測，如此大幅地調高中國家具配件進口關稅，可能會導致俄羅斯許多家具零件進口商破產，連帶使俄羅斯家具價格至少上漲15%。該會會長謝斯塔科夫（Alexander Shestakov）並強調，俄羅斯這類家具配件完全依賴進口，年進口額約13億美元，主要來自中國。

中國網路流傳的相關訊息還提到，與中國家具滑軌配件進口關稅被加至55.65%相較，俄羅斯對歐洲進口的同型配件，關稅只加至10%。

這一訊息1日在中國網路迅速流傳，引發網友熱議。在證實上述訊息基本屬實後，不少中國網友認為，俄烏開戰後，中國頂著被美國等西方國家制裁的壓力，全力維持與俄羅斯貿易往來，俄羅斯卻這樣回報中國，「簡直是白眼狼（指忘恩負義之徒）」、「背後捅刀」、「實在不值」。

也有中國網友表示，美國總統當選人川普（DonaldTrump）放話把中國商品關稅加到60%，還不一定做得到。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）事前什麼都沒說，就幾乎做到了，「比特朗普（川普）還狠呀」。

還有網友說，這件事證明，全世界沒有一個國家真正靠得住的，「中國要自立自強」；但隨即有人語帶譏諷地回應，「那為什麼之前靠得這麼緊呢？」。

俄羅斯 配件

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