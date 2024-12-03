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美中換囚 紐時揭露另有3名維吾爾人獲准離開中國

中央社／ 台北3日電

美中日前達成換囚協議，中國同意釋放3名美國囚犯。據紐約時報2日揭露，此次協議中，還有3名維吾爾人獲准離開中國，包含關注人權議題的維吾爾裔律師特克爾的母親馬穆特。

報導表示，中國不聲張地允許馬穆特（AyshemMamut）及2名維吾爾人（其中一人是美國公民）離開中國。

報導指出，拜登政府尚未公布協議中涉及維吾爾人的部分，這篇報導為首次將該部分公諸於世。

報導引述馬穆特說法表示，警察一週前到訪其在中國西北邊陲地區的家中，請她收拾行李。當時馬穆特擔心會被送進監獄、拘留中心或拘禁營，與外界失去聯繫。

之後，馬穆特與另外2名維吾爾人登上前往北京的飛機，住進政府招待所。11月27日，他們與從監獄裡釋放出來的3名美國人一同搭機前往美國，飛機在阿拉斯加州加油時，機上乘客分別接到拜登、布林肯的來電。

紐約時報資深記者黃安偉（Edward Wong）提到，布林肯當時剛結束羅馬外交之旅，他當時在布林肯返美的公務機上。一名助手向他表示，布林肯已與3名獲釋的美國人通電話，但沒提到那架飛機上也有維吾爾人。

隨後，美國政府包租的波音767飛機降落在德州聖安東尼奧的一個軍事基地，馬穆特順利與兒子特克爾重聚。馬穆特表示，「在美國一覺醒來看到家人，尤其是孫子孫女們，可以說是夢想成真了。」

報導提到，馬穆特在文革期間於再教育營生下特克爾（Nury Turkel），特克爾於1995年以研究生身分赴美，獲得庇護，其雙親曾於2000、2004年赴美探望。但特克爾成為維吾爾族人權的主要倡議者後，2021年遭到中國制裁，其雙親的護照也遭警方沒收，雖然中國曾在2015年允許特克爾的父親赴土耳其兩週，但母親馬穆特被迫留在家中。

報導指出，特克爾曾向歐巴馬政府、川普政府的官員提到父母情況。時任總統川普2017年訪問北京時曾交給中國領導人習近平一個希望中國釋放的名單，包含特克爾的父母。美國總統拜登更是在與習近平的兩次會晤中提到馬穆特，但中國過去仍禁止馬穆特出國及前往北京。

特克爾表示，其父親於2022年4月去世，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）曾邀母親前往北京看看，但烏魯木齊機場的安檢人員沒讓她登機。

美國日前與中國達成換囚協議，雙方各互換3名對方囚犯返回本國。美國釋放2名在美服刑的中國間諜，及犯下兒童色情罪的中國公民；中國方面則釋放3名美國人，據美國官員稱，其中一人為聯邦調查局（FBI）線人。

維吾爾 羅馬 美國公民

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