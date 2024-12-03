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惠恕仁將迎賴總統 要中國尊重帛琉選擇朋友的決定

中央社／ 帛琉首都恩吉魯穆德2日綜合外電報導

就在台灣總統賴清德到訪前幾天，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天敦促中國，尊重帛琉主權、國際法，「和我國選擇朋友的決定」。

賴總統11月30日起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家；此行去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，並訪問帛琉後返台。

Benar News報導，惠恕仁表示，賴總統此行將鞏固兩國長達25年的穩固邦誼，儘管中國反對，台帛間的關係仍將繼續發展。

惠恕仁今天接受Benar News訪問時表示：「中國必須了解，他們應該尊重我國主權，和我國選擇朋友的決定…我認為，如果你想當帛琉的夥伴、帛琉的朋友，你不應用強迫的方式。」

過去20年間，中國政府一直在拉攏太平洋島國，試圖孤立台北的盟友，並在國際機構中獲得影響力、挑戰美國的主導地位。

帛琉拒絕放棄台灣，導致中國做出惠恕仁所謂「不友善的行為」。

惠恕仁譴責中國政府讓帛琉仰賴旅遊業的經濟陷入絕境，今年稍早還發動重大網路攻擊，以致2萬多份文件遭竊，上個月中國的研究船還2度非法侵入帛琉專屬經濟海域。

他說：「這是另一個（中國）不尊重法治、不尊重邊界的案例，這類行動無助於建立友好關係。」

惠恕仁表示，希望賴清德總統的來訪，能為旅遊、水產養殖、農業、永續能源和海洋運輸等領域帶來新的投資機會。

他說，雙方屆時還將討論聯合海上救援行動、巡邏等措施。

上月在大選中贏得連任的惠恕仁表示，帛琉與美國、台灣、日本的密切關係，對於確保太平洋地區的自由和開放非常重要。

他說，中國某些行動正在加劇地區緊張局勢，包括在南海有爭議的島礁及其周圍針對菲律賓的活動。

惠恕仁也批評中國9月在未警告的情況下，朝太平洋試射洲際彈道飛彈，稱其「明顯違反了最起碼的禮貌，以及對國家的尊重」。

帛琉 惠恕仁 馬紹爾群島

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