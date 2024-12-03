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中國台北引議 蕭旭岑：僅綠營政客與側翼玻璃心被傷害

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會昨日批評陸生「中國台北」言論傷害台灣人民感情，馬英九基金會執行長蕭旭岑3日上午回應稱，只有綠色政客跟側翼的玻璃心被傷害。記者潘俊宏／攝影
陸委會昨日批評陸生「中國台北」言論傷害台灣人民感情，馬英九基金會執行長蕭旭岑3日上午回應稱，只有綠色政客跟側翼的玻璃心被傷害。記者潘俊宏／攝影

陸生團復旦大學女學生宋思瑤日前表示，要祝賀「中國台北」隊在棒球12強賽奪冠，遭致民進黨抨擊，陸委會昨日也表示陸生言論「傷害台灣人民感情」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（3）日上午回應稱，只有綠色政客跟側翼的玻璃心被傷害，並反批綠營「去霸凌一個小女生，民進黨你也太孬了吧？」

蕭旭岑3日上午在台大社科院一樓接受媒體聯訪時重申，復旦大學女學生的言論並無惡意，「真的不要去霸凌一個小女生」。因為兩岸的用語不一樣，要彼此包容，「如果大家都一樣，我們為什麼要交流？應該要求同存異」。

陸委會昨天對「中國台北」相關言論表示遺憾，認為傷害台灣民眾感情。蕭旭岑回應稱，看看場外的粉絲，「台灣人的感情有被傷害嗎？只有綠色政客跟側翼的玻璃心被傷害了。」他並指，台灣人都非常歡迎陸生來訪，這些等在場外歡迎的民眾跟粉絲才是代表「真正台灣的民意」。

有綠委認為，「中國台北」傷害對等交流尊嚴，可以依法撤銷陸生訪問團。蕭旭岑說，台灣既然號稱民主自由，連兩岸用語不同都不能包容嗎？還號稱什麼民主自由的社會？他質疑，連各自認同都不能講，「那蔡英文講沒有人需要為自己的認同而道歉，現在卻要逼人家要離開台灣，這不是霸凌嗎？民進黨真的是個霸凌黨 。」

蕭旭岑重申，蔡英文跟賴清德講的中華民國台灣，就是中國台灣，因為中華民國就是中國。如果民進黨這麼在意「中國台灣」這四個字，當初前立委鄭運鵬用中國台灣去大陸做生意，申請專利，總統府副秘書長何志偉家族的陽信銀行一定也是用中國台灣申請的，「那你為什麼不去檢討何志偉跟鄭運鵬呢？」

蕭旭岑反批，「你嚴格地去霸凌一個20歲的復旦女學生，民進黨你也太孬了吧？你如果真的覺得中國台灣這四個字不能忍受，是不是叫賴清德收回中華民國台灣呢？」

民進黨 蕭旭岑 霸凌

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