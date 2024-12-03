陸生訪台大遭遇學生抗議 蕭旭岑：感受不同氛圍是好事
陸生團今（3）早訪問台大遇學生抗議高喊「這裡不是中國台北」，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，自己不太知道台大學生抗議的訴求是什麼，但台灣是一個多元自由的地方，大家都可以表達各自的意見。而復旦大學女同學講了在大陸習慣的用語，這也是一種表達自由。兩岸的交流就是這樣，彼此感受到彼此不同的氛圍，這是好事。
陸生團復旦大學女學生宋思瑤1日表示，她要代表師生訪問團向「中國台北隊」在棒球12強賽奪冠表示祝賀，並稱希望大陸和台灣同胞能一起為「祖國」在棒球領域一起努力，言論爭議延燒。
陸生團3日上午訪問台大，有台大社科院學生發起抗議行動，數十名學生高喊口號：「這裡不是中國台北」「台大學生愛自由，中國同學要交流」，並高舉「親，民主是個好東西」「我想聊聊：性別平等」「支持民主人權，我要平等交流」等標語。
蕭旭岑在陸生團一行列隊快速進入台大社科院大樓後接受媒體聯訪。對於是否安排陸生團與抗議的台大學生交流？蕭旭岑回應指，這不在陸委會核准的範圍之內，「我們不能超越陸委會核准的行程，不然就違規了。」
在台大社科院場外，有部分民眾舉著中共五星旗，被質疑有挑釁意味。蕭旭岑說，「他們是大陸的學生或是大陸人，他們拿他們自己的⋯⋯（旗幟），台灣是一個多元包容自由的社會，我看我們民眾也沒有人去反對他們」。
蕭旭岑強調，兩岸應該要互相尊重，求同存異，兩岸才走得下去。如果一定要完全的排斥跟禁止跟霸凌，兩岸怎麼走得下去。
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