美晶片新限制 美專家：真正損害陸打造世界級晶片製造

拜登政府新一輪對中半導體限制措施對陸殺傷力備受關注，美專家稱，新的制裁可能會真正損害中國打造世界級國內晶片製造業的努力。

美國之音報導，美國信息技術與創新基金會全球創新政策副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）表示，製造半導體「可能是人類從事的最複雜的工程任務」，而僅僅建造製造它們的機器就需要大量投入，美國可以對其中許多進行有效限制。

埃澤爾指出，「這些工具……實際依賴於數以萬計的投入和元件，許多是由世界各地的專業供應商提供的」，「如果中國工具製造商無法隨時接觸這些，重建完全本土化的供應鏈就會更加困難和昂貴。」

埃澤爾稱，失去中國市場份額將損害無法對中國銷售的美國製造商，但中國的目標一直是消除對外國晶片的依賴，這將產生同樣的結果。他認為，美國與其他主要半導體製造和設備製造國共同對中國制定類似的政策很重要。

第一財經梳理，被美國納入清單的實體多與半導體製造設備相關，涉及北方華創、拓荊科技、凱世通、盛美半導體、中科飛測、華海清科、芯源微等公司，涵蓋了塗膠顯影、刻蝕、薄膜沈積、清洗、去膠、離子注入、CMP、封裝測試等半導體設備的大部分領域。代表半導體設備商密集受限，但與此同時國產化仍然還在路上。

位列制裁清單的陸企3日陸續給出回應，多數表示影響總體可控，短期不會有重大影響，但仍需要細緻評估。

路透引述美國投行富瑞認為，美方措施比預期好，一方面是動態隨機存取記憶晶片（DRAM）生產商長鑫存儲不在清單之中；另一方面受美國制裁的公司仍然可以從荷蘭和日本購買使用美國技術製造的半導體生產設備（SPE）。

中信證券認為，本次限制市場有所預期，短期實際影響有限，長期有望進一步加速大陸全產業鏈國產化進程。