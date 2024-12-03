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中國向聯合國交存黃岩島領海基線聲明和海圖

中央社／ 台北3日電

中菲的南海爭議持續，據中國常駐聯合國代表團的新聞稿稱，中國常駐聯合國副代表耿爽2日代表中國政府向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存「中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明」和相關海圖。

據中國常駐聯合國代表團發出新聞稿稱，「中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明」和相關海圖將在聯合國網站公布。

中方新聞稿指出，黃岩島是中國固有領土，今年11月10日中國政府根據「聯合國海洋法公約」等國際法及「中華人民共和國領海及毗連區法」，劃定並公布黃岩島領海基線，並宣稱這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。

中方新聞稿表示，根據「聯合國海洋法公約」，沿海國應將本國領海基線海圖或地理坐標表的副本交存於聯合國秘書長。此次交存既是中國作為「聯合國海洋法公約」締約國履行公約義務的國際實踐，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。

中國與菲律賓都宣稱在南海擁有主權。今年11月8日菲律賓政府頒布「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域。2天後中國就黃岩島領海基線發表聲明，圍繞黃岩島周邊公布16個經緯度位置，宣稱黃岩島的領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

聯合國 菲律賓 黃岩島

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