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中國海警稱菲船在鱟藤礁海域非法聚集 將持續執法

中央社／ 台北3日電

中國海警局2日表示，近日菲律賓多艘船在南沙群島鱟藤礁海域非法聚集，並帶媒體記者擺拍，中國海警對菲方船隻依法依規採取必要管控措施 ，並持續展開執法活動。

據中國海警官網2日發布，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，近日菲律賓多艘船隻打著捕魚的旗號，赴南沙群島鱟藤礁海域非法聚集，並帶媒體記者擺拍炒作。中國海警對菲方船隻依法依規採取必要管控措施。

劉德軍表示，「中國對包括鱟藤礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」，警告菲方立即停止侵權挑釁，停止顛倒黑白、煽宣炒作，又指「中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

今年4月，菲律賓海巡署指控中國海警在鱟藤礁附近假裝要噴射高壓水柱，藉此威脅菲國漁民。當時菲律賓海巡署西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）表示，鱟藤礁距菲律賓巴拉旺省（Palawan）約128海里，是位於菲國專屬經濟海域內。

當時中國海警局新聞發言人甘羽說，中國對包括鱟藤礁在內的南沙群島及鄰近海域擁有「無可爭辯的主權」，菲方組織多艘船隻非法在南沙群島鱟藤礁鄰近海域活動，中國海警依法依規處置，現場操作專業規範。

南沙群島 海巡署 菲律賓

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