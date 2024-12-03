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相互討厭 調查顯示中日近9成民眾對彼此印象差

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日媒報導，日本民間團體近日公布一份中日民眾印象的民調，受到網路傳播影響，有近九成民眾對彼此印象很差。（路透）
日媒報導，日本民間團體近日公布一份中日民眾印象的民調，受到網路傳播影響，有近九成民眾對彼此印象很差。（路透）

日本民間團體近日公布一份中日民眾印象的民調，對日本印象「不好」的中國人達87.7%，較上年增長了24.8個百分點，為2005年開始調查以來次高；對中國印象「不好」的日本人也有89%，減少3.2個百分點，略有改善。

日本共同社2日報導，日本民間非營利團體「言論NPO」與中國國際傳播集團2日公布共同合作的民調，該調查為第20次，於10至11月在日本對1,000名、在中國對1,500名18歲以上人士實施。

民調顯示，中國人對日本印象正在惡化，僅低於因尖閣諸島（中國稱釣魚島，台灣稱釣魚台）國有化而對日印象最差的2013年（佔92.8%）；而日本人對中國印象正在改善。

對日本有好印象的中國人減少了約25個百分點。言論NPO代表工藤泰志指出，通過網路獲取日本相關訊息的中國人增加了，「可能是不了解日本實際情況的人們通過社交平台（SNS）等獲取日本訊息，導致抱有反感」。

在對日本印象不好的理由中，回答因尖閣國有化「引發對立」的最多，佔45.5%；日本在台灣和歷史問題上的態度也居於前列。

在中日關係上，認為「關係重要」的日本人微增至67.1%，而中國人則為26.3%，大跌33.8個百分點，跌至新低。回答兩國關係「不好」的中國人為76%，日本人為52.9%；對於關係發展的「障礙」，中國最多的回答是東京電力福島第一核電站處理水排海問題（35.5%），日本最多的則是「尖閣問題」（50.6%）。

調查指出，通過大陸國內新聞媒體和手機APP獲取日本訊息的中國人的對日印象普遍不佳。另一方面，有赴日經歷的中國人中，50%以上對日本有好印象，遠多於從未赴日者（約3%）。

釣魚台問題、福島核汙水等新聞導致中日關係持續緊張，近期在日本首相石破茂上任後逐現緩和跡象。大陸外交部11月22日宣布對持有日本普通護照的人員試行免簽政策，免簽停留期限也從之前的15天延長至30天。大陸外交部發言人毛寧呼籲，希望日方「相向而行」。

中國人 日本 關係

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