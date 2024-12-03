美元持續走強 離岸、在岸人民幣雙雙跌至1年新低

受到歐美政局因素影響，美元走強，離岸人民幣3日早間跌破7.30元，日內跌200個基點，人民幣對美元在岸價3日早間也跌223個基點，在岸、離岸人民幣均創去年11月以來新低。

人民幣對美元離岸價3日早間跌破7.30元關口，現報7.3010元，日內跌近200個基點；人民幣對美元在岸價早段跌穿7.29元，低見7.2954元，最新報7.2929元，較上日下午4時30分收報7.2706元，跌223基點或0.31%；較晚上11時30分最後成交價7.2740元，跌189個基點。

大陸官方3日也將人民幣兌美元中間價下調131個基點至7.1996元，創2023年9月以來新低。

美元指數保持強勢。在前一交易日大漲0.59%後，2日美元指數繼續走高，盤中最高升至106.5496。

人民幣貶值主要有美元走強與內部寬鬆預期兩大因素。

在美元走強上，美元如此強勢之因，綜合各媒體梳理，一是消息面上，川普近日在在社交媒體上稱，如果金磚國家集團去美元，推動與美元競爭貨幣，就要課100%關稅。此前，川普已經宣佈計劃對從墨西哥和加拿大進口的所有商品加徵25%的關稅。

二是美國通膨可能再起，第一財經報導，資產管理機構BK Asset Management宏觀策略師施羅斯伯格（Boris Schlossberg）分析，聯準會12月降息是熱門選項，但美國通膨數據朝2%目標勢頭最近有所減弱，新一屆美國政府潛在關稅政策可能會重新點燃通貨膨脹，進一步打壓聯準會政策空間。

三是歐元走弱。法國極右翼政黨國民聯盟正在推動對政府的不信任動議。受此影響，法國CAC 40指數一度跳水近1%，法國與德國的10年期國債利差再次逼近紀錄高位。政局不穩導致歐元/美元尾盤一度跌破1.05關口。

美元走強增加人民幣貶值趨勢，就內部因素而言，大陸貨幣政策未來仍是寬鬆為主，該預期也加劇人民幣下行壓力。

展望人民幣匯率走勢，中金研報預計，未來人民幣對美元匯率或將在7.20~7.30區間震盪。南華期貨研報分析，在基準情況下，美元指數的持續性強勢行情大概率還未到，短期內的相對頂部或將顯現，但需警惕美國非常規操作帶來的市場波動。